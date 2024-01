Continúa buscando a su hija a 11 años de su ausencia

Ciudad Juárez.- A 11 años de la desaparición de su hija, Jocelyn Calderón Reyes, de entonces 13 años de edad, Perla Reyes continúa su búsqueda mientras le pide a Dios que ablande el corazón de quienes se la llevaron para que la devuelvan o le informen en donde la tienen.

“Yo solamente le pido a Dios que algún día les ablande su corazón, que algún día Dios haga que se arrepientan del mal que hacen y que nos informen en donde está y la dejen ir. A ella le digo que la quiero, que todos los días le pido a Dios que le siga dando fuerzas y fe, porque nosotros vivimos su ausencia, pero ella es quien vive en carne propia lo que está viviendo; que no se rinda, que luche y que recuerde que la virgen existe”, compartió ayer la madre.

Jocy, como la llama de cariño, tenía 13 años de edad, era una niña alegre, estudiaba en la secundaria Federal número 3 y ya planeaba de qué color sería su vestido de 15 años, pero el 30 de diciembre de 2012 desapareció en el Centro de Ciudad Juárez cuando fue invitada a una fiesta, a través de Facebook, por una amiga quien le presentaría a otro amigo.

De acuerdo con su mamá, una amiga, llamada Cinthia, pero quien utilizaba un seudónimo en redes sociales, la citó en la Plaza de Armas de Ciudad Juárez, frente a la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, y aunque después de la desaparición le aseguró a las autoridades que nunca conoció a Jocelyn en persona y que sólo eran amigas a través de Facebook, su hermana y otras amigas ya las habían visto juntas.

Unas amigas de Jocelyn le aseguraron a su mamá haberla visto en la parada del camión en compañía del presunto amigo. Sin embargo, ninguno de los dos fueron investigados por las autoridades.

A 11 años de ausencia, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sigue sin tener resultados sobre el paradero de Jocelyn, y aunque ha habido avances en materia de investigación, no se ha logrado el objetivo: encontrarla con vida a ella o alguna de las mujeres desaparecidas que son investigadas por el Grupo Valle.

“Tuvimos una reunión como el 20 de diciembre, fuimos a la Fiscalía, pero nada más estuvimos platicando con Grupo Valle, pero fue lo mismo, nada más que están trabajando en conjunto. Ellos son un grupo que tienen los casos de las jovencitas con similitudes en los expedientes, que hay nombres, apodos, lugares que las relacionan con las encontradas en el Valle de Juárez –Arroyo El Navajo–”, explicó.

Recordó que cuando desapareció su hija su mayor temor era que su búsqueda se prolongara por años, como ya había ocurrido con otras madres, a quienes se sumó para buscar juntas a sus hijas.

“Ya son once años peleando, primero porque hubiera un equipo más especializado, coordinado, porque un MP –ministerio público– tenía muchos expedientes y no se enfocaba tanto a las desapariciones, y con los años se logró, les dieron un espacio. Sí nos gustó la forma, pero mientras no haya hechos para nosotros no va a estar bien, así no sea a la mía que se encuentre, que encuentren a cualquiera y para nosotros sería un inicio perfecto”, externó.

Después de once años en los que ha participado en caminatas, manifestaciones, ha acompañado a otras madres y ha sido también apoyada por ellas, ha visibilizado su caso cada diciembre y cada 19 de mayo, cuando celebra el nacimiento de su hija; ha recibido además llamadas en las que le han asegurado que Jocelyn está con vida, pero no existe ningún avance en la carpeta de investigación de la Fiscalía, por lo que pidió una vez más el apoyo de la comunidad para poder reencontrarse con su hija.