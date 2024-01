Contesta la regidora Austria Galindo a declaraciones de Cruz

Ciudad Juárez.- La regidora coordinadora de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), Austria Galindo, contestó a las declaraciones del presidente municipal, quien esta mañana dijo que los diputados y ediles panistas no hacen nada y sólo cobran.

Agregó que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar más bien se refería a los de Morena.

“Yo creo que el presidente se refería a los regidores de Morena que no trabajan, no van a las comisiones, no participan en cabildo, no proponen nada”, mencionó.

Dijo que precisamente una de las principales tareas de los ediles es vigilar el trabajo de la administración.

“Por lo mismo, las denuncias que hemos interpuesto ante Fiscalía, o que presentaremos en próximos días, atiende justamente al ejercicio de nuestro trabajo como regidores. Porque es evidente que se está incurriendo en faltas administrativas, por lo que es necesario que se investigue”, anotó.