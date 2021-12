Contemplan puente

Ciudad Juárez.— Luego de descartar el proyecto anunciado por la pasada administración para la construcción de un paso inferior a la altura de Valle del Sol y Francisco Villarreal Torres, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos explicó que se analiza un anteproyecto para la edificación de un paso elevado en la prolongación Tomás Fernández para aliviar la saturación de tráfico en el sector y conectar con la vialidad Juan Pablo II.

De acuerdo con Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso, desde hace poco más de dos años, el organismo cuenta con un anteproyecto para la construcción de un puente que permita desfogar la avenida Valle del Sol, dicha infraestructura conectaría la llamada prolongación Tomás Fernández hacia el bulevar Juan Pablo II, lo que podría requerir de una inversión cercana a los 80 millones de pesos.

“Hay un proyecto para hacer este puente en la continuación de Tomás Fernández, no se ha construido porque la vialidad no está, se está viendo la posibilidad de hacer algunos ajustes por parte del Municipio, hay que ver en dónde terminará esta calle para entonces definir el lugar para el paso elevado que es bastante largo, de aproximadamente 800 metros y aunque todavía no podemos determinar cifras de inversión porque se trata de un anteproyecto, pudiera ser de alrededor de 80 millones de pesos”, comentó.

Respecto a las intenciones de construir un paso inferior en el cruce de Valle del Sol y Villarreal Torres como lo anunció el ex gobernador Javier Corral en febrero pasado, el funcionario señaló que el organismo carecía de información sobre tal proyecto.

“Se tenía proyectado hacer una salida de sur a norte pasando el ‘puente del zorro’ para conectar con Valle del Sol, trabajos que al final construyó el Municipio. Lo que se están haciendo son obras complementarias en el paso inferior de la calle Las Aldabas para la adecuación de entradas y salidas al túnel, pero no tenemos proyectos de un desnivel, tal vez en su momento se pensó, pero no hay datos en ese sentido”, explicó.

El 8 de febrero del presente año, el entonces gobernador Corral anunció durante la presentación de su Cuarto Informe que solicitaría al Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos autorización para construir el puente número 11 del Corredor Multimodal para acabar con los congestionamientos viales sobre la avenida Francisco Villarreal, a la altura de la Valle del Sol.

La obra contemplaba una inversión de 29 millones de pesos. A inicios de marzo del presente año, el entonces director del Fideicomiso, Sergio Madero Villanueva anunció que el Comité Técnico había aprobado el importe y que las obras podrían iniciar durante el mes de abril.