Contemplan médicos organizar megamarcha

Ciudad Juárez— Con la intención de llamar la atención de Jorge Alcocer, secretario de Salud federal, sobre la crisis de los nosocomios estatales de Juárez, médicos del Hospital de la Mujer discutirán el próximo domingo la posibilidad de realizar una marcha en la que se planea participen tanto galenos como ciudadanía.

Lo anterior, se deriva de que los trabajadores de la salud manifestaron no sentir el suficiente respaldo de las autoridades locales ante esta problemática, que incluye falta de personal, insumos y medicamento.

“Ya nos demostraron que no pueden, que esto ya los rebasó, que ya no saben cómo. Queremos ver si llegamos con ellos (a nivel federal). Aquí no tienen presupuesto para comprar más medicamento ni las facultades legales”, dijo un médico a reserva de anonimato.

El galeno precisó que las juntas que se han buscado con Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona Norte, solo perpetúan “la agonía” del gremio sin llegar a soluciones prontas.

“Veremos si a través del Congreso del Estado se nos apoya, aún no sabemos. Estamos analizando otras opciones, como una marcha en la que convocaremos a toda la población, a médicos de todos los hospitales. Es algo que queremos organizar, a ver si se dan las condiciones”, comentó.

Manifestó que hay algunos compañeros que tienen miedo de exponerse abiertamente a denunciar esta problemática, ya que, precisó, su patrimonio está poniéndose en riesgo.

“No buscaremos hacer un paro en el Hospital de la Mujer. Se trata de vulnerar lo menos posible a la población, al contrario, queremos ir con la gente y que nos tengan confianza, y que nos ayuden porque es por ellos la lucha que estamos haciendo”, indicó el galeno.

Por su parte, Valenzuela Zorrilla comentó que se reunirá el próximo viernes con la sociedad médica del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) para continuar escuchando sus peticiones, y con ello buscar soluciones. La junta con los galenos, según explicó el funcionario, no se dio el pasado martes como se había anunciado, por cuestiones de empate de agenda.

A su vez, refirió que los medicamentos que prometió el gobernador Javier Corral que llegarían ayer a esta ciudad para surtir los nosocomios arribarán hasta hoy “porque llegó más medicamento”, aunque no especificó la cifra exacta de cuántos fármacos se planeaba destinar, así como cuántos fueron agregados.





