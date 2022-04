Contemplan exámenes de confianza para inspectores

Ciudad Juárez.— Luego de las consultas realizadas por Gobierno del Estado para la reforma a la Ley Estatal de Transporte, las autoridades analizan la posibilidad de aplicar exámenes de confianza a los inspectores de la dependencia para asegurarse de que estos elementos no cuentan con vínculos o antecedentes delictivos.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, explicó que tras los foros llevados a cabo en Juárez y Chihuahua para hacer mejoras a la Ley de Transporte, se están haciendo los análisis a las diferentes propuestas presentadas para mejorar el servicio, destacando que habrá “cero tolerancia” para funcionarios y concesionarios que infrinjan la normatividad. Incluso el funcionario puso como ejemplo el caso de un inspector de Transporte cesado por incurrir en malas prácticas.

Apenas el pasado 25 de marzo, un inspector de Transporte fue cesado de su puesto tras comprobarse que recibió “mordida” por parte del conductor de una unidad de personal cuando el agente levantaba una infracción.

A través de un video, ciudadanos reportaron el momento en el que se aprecia a la unidad 905 de Transporte cuando interviene a un camión de personal marcado con el número 7886. En las imágenes se observa al inspector dialogar con el conductor, mientras toma registro del vehículo y posteriormente se retira.

La propia Dirección de Transporte fue la responsable de confirmar que el inspector sí había recibido una cantidad de dinero, no determinada, a cambio de no elaborar la multa, y procedieron así al cese del trabajador.

Ante esta situación, se cuestionó al titular de Transporte en el Estado si podrían implementarse controles más estrictos hacia funcionarios e inspectores, indicando que la propuesta tendría que ser valorada.

“Los exámenes de confianza son una buena propuesta que tendremos que valorar; sin embargo, no somos una institución de seguridad, somos administrativa, por lo tanto no estamos obligados a implementar ese tipo de mecanismo, ya que nosotros no estamos en la persecución del delito, pero si se genera la proposición, todos estamos disponibles, y digo todos, estamos dispuestos”, dijo.