Contempla JMAS tres proyectos en Anapra

Ciudad Juárez.— Tras la detección de filtraciones de aguas residuales en el área del río Bravo de este lado de la frontera, principalmente en el área de Anapra y la colonia Felipe Ángeles, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) indicó que trabaja en al menos tres proyectos que permitirían reducir la problemática.

De acuerdo con Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la descentralizada, actualmente existe una inversión propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por 202 millones de pesos para la construcción de, al menos, cuatro diques y uno adicional por parte de la JMAS en la zona de Arroyo de las Víboras y Anapra.

Dicho proyecto tendría el objetivo de resolver el problema de las descargas de agua cada vez que llueve. Por otra parte, el funcionario indicó que la JMAS está haciendo los análisis de presupuesto para la inversión de un nuevo colector en la zona antes mencionada, resaltando que el organismo cuenta con 494 millones de pesos para invertir en 2022.

Nevárez comentó que, además de lo anterior, se está en pláticas con organismos como el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) para el financiamiento de, como mínimo, dos proyectos: uno relacionado con la eficiencia energética de los pozos y otro para la ampliación de una de las plantas tratadoras de la ciudad.

“Son proyectos que aún no están concretados, estamos haciendo las gestiones y solicitando un recurso por 80 millones de pesos, pero aún no están seguros. Se está dialogando con BDAN y hasta no tener una respuesta de ellos, daremos a conocer más detalles sobre estas dos obras”, expuso.

José de Jesús Luévano, secretario de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el organismo internacional está trabajando de manera coordinada con la JMAS para buscar controlar los desemboques en el río Bravo y evitar una mayor contaminación, siendo las zonas de la Felipe Ángeles, Anapra y Ladrillera donde se han identificado las más fuertes.

Según información de CILA, el BDAN se encuentra en trabajos de evaluación de los proyectos presentados por la JMAS con la intención de financiar la construcción de colectores, ya muy deteriorados por su antigüedad.

Luévano señaló que el proyecto podría ser certificado por el BDAN durante el mes de diciembre, con la intención de iniciar los trabajos a partir del 2022. El secretario de la sección mexicana de CILA dijo que el problema de las descargas se ha agudizado en los últimos cinco años debido a que ciudadanos depositan basura en las alcantarillas provocando tapones en el drenaje, lo que a su vez genera un brote de aguas residuales y terminan de manera natural en el río.