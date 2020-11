Contempla Cabada opciones para 2021

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada aseguró que la vía independiente para convertirse en candidato está muy complicada, y en este momento está analizando las opciones para saber si participará o no en la siguiente contienda electoral.

“Tengo una oferta en firme para un partido político para que sea su candidato a gobernador”, afirmó ayer en rueda de prensa.

Cabada dijo que aunque en el 2016 y en el 2018 se fue por la vía independiente para convertirse en candidato a la alcaldía, actualmente es muy complejo.

“Fue en un tema local, que de por sí fue muy complicado, muy injusto, muy inequitativo en comparación con los partidos políticos, y lo logramos”, expuso.

Sin embargo, dijo que una candidatura estatal es mucho más complicada e implica que deba pedir licencia para separarse del cargo con muchos meses de anticipación.

“Entonces debo decir de manera clara que la vía independiente está no contemplada en mi proyecto”, subrayó.

Reiteró que, como dijo hace unas semanas, tiene una oferta de un partido político para convertirse en su candidato a gobernador.

“Yo le planteé a los dirigentes con toda responsabilidad y seriedad que era un tema que yo tenía que analizar para poder darles una respuesta y luego se vino la enfermedad y todo eso, y esto me ha retrasado este tema en particular, entonces la vía independiente está prácticamente descartada y estamos viendo las otras opciones, si participamos o no, no es un tema definido”, subrayó Cabada.

Aseguró que ha visto las encuestas de preferencias que se han aplicado por distintas vías, “y en todas aparecemos bien y eso obviamente primero debo agradecerlo principalmente a los juarenses, que son quienes más avalan nuestra actuación, y muchos chihuahuenses que también nos han manifestado su simpatía”.

Agregó que primero debe atender Juárez y el otro tema todavía se está analizando, “es muy serio para tomar una decisión a la ligera, todavía tenemos tiempo”.

