Contagiada en fiesta familiar implora no hacer reuniones

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Después de cuidarse durante toda la pandemia de Covid-19, Cristina, su mamá y su hermano decidieron cenar una noche en su casa con su tía, su primo y su esposa. Era una reunión de sólo seis personas con sana distancia, pero sin cubrebocas. No sabían que una de ellas era portadora del virus y una semana después cinco de ellos comenzaron con distintos síntomas.

“Éramos seis en la reunión, mi tía era positiva y no lo sabía; resultamos dos más, mi mamá y yo. Mi primo y su esposa sólo tuvieron síntomas de cuerpo cortado, gripa, pero nunca se hicieron la prueba. No hagamos confianza sólo por ser familia, cuando no vivimos juntos no sabemos si alguno tiene el virus. Es preferible estar separados por esta ocasión a que alguien nos falte después”, recomendó Cristina a los juarenses, después de 21 días de síntomas y 30 días de aislamiento.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud, las reuniones familiares son la principal fuente de contagio del nuevo coronavirus, por lo que pidieron evitarlas el próximo jueves, Día de Acción Gracias, y durante las próximas fiestas decembrinas.

“Lo que recomendamos a todos los chihuahuenses para este Día de Acción de Gracias es primero que volteen a ver a cada uno de los seres que más quieren y que se pregunten si están dispuestos a correr el riesgo de perderlos para siempre, de no volverlos a ver nunca, de verlos sufrir y luego morir. Si estamos dispuestos entonces hagamos lo que nos dé gana, pero si no, si somos conscientes, evitemos reunirnos”, pidió a la comunidad ayer el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSMP), de la noche del 23 de octubre a la madrugada de ayer 23 de noviembre, durante el mes que lleva en Ciudad Juárez el color rojo en el semáforo epidemiológico se recibieron las denuncias de 4 mil 761 fiestas privadas con aglomeraciones de personas, 803 de las cuales fueron encontradas cuando acudieron los agentes preventivos.

“Preocupan a Chihuahua dos fechas importantes, lo que es el Día de Acción de Gracias y Navidad, de aquí a que podamos tener un repunte muy fuerte si los chihuahuenses no llegamos comprender la gran responsabilidad que llevamos cada uno de nosotros desde casa. Si en este Thanksgiving o Día de Gracias no evitamos las reuniones, y todavía lo hacemos sin medidas preventivas pensando que no nos va a pasar nada, porque no nos ha pasado hasta ahorita, estamos cometiendo un error muy grave, que tiene implicaciones muy serias”, alertó el director médico en la Zona Norte.

Una reunión entre familiares que no viven en la misma casa puede hacerle perder la vida a alguien, destacó.

Por ello, recomendó saludarse a través de las vías digitales, y evitar poner en riesgo principalmente a los adultos mayores.

“Puedo decirles que sí te contagias sólo por estar platicando en una habitación sin ventilación, con una persona que ya es positivo sin darse cuenta porque está en los primeros días de la incubación del virus. Mi consejo de verdad es que piensen hasta 10 veces las próximas reuniones… créanme, es mejor pasar esos días haciendo videollamadas y comer sin ellos a que ya no estén. No todos corren con la misma suerte con el virus, yo ya tengo varios conocidos que han muerto por el virus”, externó Cristina, quien comenzó a vivir los síntomas ocho días después de cenar con su familia.

Los primeros dos días la temperatura le subió a 38 grados centígrados, pero después vino el cansancio, la pérdida del gusto y el olfato, y otros malestares como los ojos rojos, secos y la sensación de “cuerpo extraño”.

Su hermano, quien se encargó de asar la carne en el patio y estuvo apartado de todos, fue el único que no vivió ningún síntoma, y salió negativo en la prueba de Covid-19, comentó.

“Los síntomas desaparecieron como a los 21 días. El doctor me dijo que era por mi tratamiento de la alergia que no hubo tanta carga viral, porque todo el año tomo vitaminas C y D”, narró la joven quien permaneció aislada 30 días.

Según datos de la Secretaría de Salud, hasta ayer sumaban en Ciudad Juárez 20 mil 291 casos de personas confirmadas con Covid-19, mil 875 de las cuales habían perdido la vida.