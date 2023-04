Contagia crisis en cargas al Zaragoza

Ciudad Juárez.- Hasta 12 horas estimaron que tardarían ayer los transportistas que se formaron en la fila del puente Zaragoza para cruzar a El Paso, luego de que las exportaciones por el puente ‘Libre’ fueron suspendidas. En un recorrido por el lugar, a las 10:00 de la mañana se observó desde la garita que la fila venía desde el Libramiento Independencia, tomaba la carretera Juárez-porvenir luego tomaba una calle menor y volvía a la Juárez-porvenir. Sobre el bulevar Juan Pablo II se observó hasta la avenida Francisco Villarreal Torres, unos siete kilómetros de distancia.

“Hay un compañero que se formó a la 1:00 de la tarde y se fue a la 1:00 de la mañana, o sea, están haciendo más de 12 horas, y la otra es que no tenemos ni un baño, si tú llegas aquí sin agua y sin comida pues de repente llega un buen samaritano que te deja un lonche y un agua, pero la pasas mal”, mencionó Jorge, un trailero que esperaba su turno.

Esta situación se debe a la medida que interpuso el Gobierno de Estados Unidos y que entró en vigor el pasado jueves cuando se suspendió el transporte de carga por el puente Córdova-de las Américas y sólo se realizan exportaciones por Zaragoza y Santa Teresa.

Lo anterior debido a que el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asignado a las instalaciones de importación del puerto de El Paso fue enviado a ayudar en el procesamiento de las personas migrantes que están ingresando a Estados Unidos, explicó Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora Maru Campos en la Zona Norte.

Jorge detalló que son cuatro filas de tráileres las que se realizan: una para PITA –que son los que portan el gafete donde se carga toda la información y se escanea, por lo que es más rápida–, la otra de los vacíos y la Fast. La fila sobre el Juan Pablo II es la del transporte regular, por lo cual es la más tardada.

Dijo además que los sábados es más tardada la aduana ya que abre a las 8:00 de la mañana cuando habitualmente su horario de apertura es a las 6:00.

“Muchos de nosotros ganamos por sueldos, a unos les pagan 4 mil pesos y luego los otros ganamos por vueltas, si tú no haces vueltas pues tú no cobras, ahí te ves obligado a formarte aunque no quieras”, mencionó.

La crisis migrante también impactó a los automovilistas particulares, ya que para cruzar de Ciudad Juárez a El Paso tardaron hasta tres horas por el puente internacional Córdova-de las Américas, de acuerdo con los usuarios, quienes destacaron que la mayoría de las garitas de revisión permanecen cerradas.