Contabilizan 54 asesinatos en lo que va de septiembre

Ciudad Juárez.— A pesar de que agosto concluyó como el mes más violento del 2022, con 121 víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez, y en septiembre hasta ayer se contabilizaban 54 víctimas, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo ayer durante la conferencia de prensa mañanera, que la cantidad de homicidios en el país tuvo una disminución del 3.6 por ciento de 2020 a 2021.

“Si no tuviésemos autoridad moral, no podríamos avanzar, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada. (…) Hemos podido avanzar por no permitir la impunidad”, enfatizó el mandatario.

Sin embargo, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General del Estado, el homicidio doloso ha tenido un incremento en la entidad durante los últimos tres meses y en lo que va de septiembre.

En el informe mensual de seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que ese delito tuvo una disminución de un 14. 6 por ciento en agosto de 2022 frente al máximo histórico de julio de 2018, por lo cual es el agosto más bajo en cinco años.

Los datos proporcionados por la FGE de Chihuahua, indican que en la entidad, en enero hubo 146 homicidios, en febrero 144, en marzo 134, en abril 136, en mayo 189, en junio incrementó hasta 206, en julio 203, en agosto 201 y en lo que va de septiembre han ocurrido 102 homicidios.

Es decir, en lo que va del año, mil 464 personas han sido asesinadas en el estado, de las cuales, mil 293 víctimas son hombres y 171 son mujeres.

Numeralia

Mes Víctimas

Enero 146

Febrero 144

Marzo 134

Abril 136

Mayo 189

Junio 206

Julio 203

Agosto 201

…en septiembre van 54 crímenes

Fuente: FGE