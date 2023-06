‘Consumo de tabaco, puerta de entrada a drogas de alto impacto’

El uso del cigarro es la puerta de entrada para el consumo de drogas de alto impacto como el ‘cristal’, la cocaína, la heroína y la mariguana, informó Javier González Herrera, comisionado estatal de Atención a las Adicciones.

De acuerdo con estimaciones del Sector Salud, en la entidad hay 22 mil adolescentes de los 12 a los 17 años que fuman, y más de 43 mil adolescentes han tenido experiencia con el cigarro electrónico.

“El cigarro es la puerta de entrada al consumo a otro tipo de sustancias, entonces, eso es en lo que deberíamos estar continuamente insistiendo para generar conciencia, lo importante es generar conciencia informada en la población, no solamente de los daños, sino también da pie al inicio del consumo de sustancias”, dijo González Herrera.

Orillados por problemas sociales

Para Cristian Rascón, psicólogo de los Centros de Integración Juvenil, A.C., los problemas familiares y sociales son algunas de las casusas que orillan a los menores para iniciar con el consumo del cigarrillo y el uso de vapeadores.

El psicólogo comentó que reciben en el centro a alrededor de 100 personas por semana por problemas de adicciones, de esa cantidad la tercera parte es fumadora, y mensualmente atienden de tres a cinco personas sólo por el hábito del tabaco.

Detalló que el año pasado el centro atendió a 380 nuevos pacientes con problemas de adicciones, y en lo que va de este año se integraron 160 personas.

En el centro también cuentan con una clínica del tabaco en donde se otorgan tratamientos integrales mediante terapia psicológica grupal e individual y médica.

Mayor riesgo de contacto según la edad

“La edad de inicio en cuanto al tabaco, y en general a cualquier droga legal, se da entre los adolescentes de 12 y 13 años; está bastante alto en los chicos, en los adolescentes podemos ver que en la secundaria se va dando este consumo de cigarro electrónico y tabaco, y esto aumentando en las preparatorias”, dijo el psicólogo.

Rascón detalló que existen varios motivos por los que los menores empiezan a probar estos productos, entre éstos son: por invitación de los amigos, para pertenecer a un grupo, y debido a los problemas familiares y sociales.

“El motivo por el que inician son variados: puede ser de encajar con el grupo al que pertenece, a lo mejor ellos no los probaba y los invitaron, les hicieron ver que iba a estar padre para ellos, y a lo mejor el chico no tenía conocimiento realmente de lo que causan estas sustancias”

Javier González Herrera Comisionado estatal de Atención a las Adicciones

los invitaron, les hicieron ver que iba a estar padre para ellos, y a lo mejor el chico no tenía conocimiento realmente de lo que causan estas sustancias; es más fácil para ellos utilizarlas, sin embargo pueden haber otros motivos, puede ser que una persona esté pasando por unas dificultades considerables en su ámbito familiar, personal, social, y veces para despejarse de esas situaciones utilizan el tabaco, el cigarro electrónico o el alcohol”, expuso el psicólogo.

Por su parte, el comisionado estatal dijo que las adicciones y las enfermedades mentales son problemas de salud pública que tienen un trasfondo social en el cual la violencia, la extrema pobreza, la falta de acceso a educación y el crimen organizado contribuyen a tener problemas de adicciones.

Trabajo de todos

Mencionó que además de las acciones de prevención para esta problemática se debe concientizar sobre el consumo de los cigarrillos a los padres, planteles educativos y en empresas para que conozcan e informen sobre los riesgos y consecuencias de tener hábitos dañinos.

Entre las acciones que se han tomado desde el Gobierno federal se encuentra la prohibición para la exhibición de productos nicóticos en los comercios.

“La ley ha prohibido no la venta de tabaco, pero ya no lo pueden tener en los establecimientos a la vista, ya no hay patrocinios por parte de marcas, es decir, darle menos exposición a las marcas tabacaleras es una de las formas, pero pienso que la forma más importante es establecer la conciencia en padres de familia, en maestros, en director de empresas, en cualquier persona (…) sobre la importancia de dejar de fumar por las consecuencias a la salud que se puedan presentar, no sólo por los problemas cardiovasculares, de cáncer, todos los problemas de salud, sino lo que se comentaba un momento, que el cigarro es la puerta de entrada a otras sustancias” , expuso González Herrera.