Consumen agua sin medidor casi 30 mil

Datos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) indican que en la ciudad hay 29 mil cuentas sin medidor y, de éstas, 18 mil con rezago en el pago por el servicio.

Las cuentas sin dispositivo representan 6 por ciento del total de 462 mil 405 que, de acuerdo con un reporte de Estadísticas e Indicadores de la dependencia, componían el padrón de uso doméstico hasta junio pasado.

“El impacto nos retrasa en todos los programas que tenemos de inversión, de obras; hemos contratado una compañía de cobranzas para que nos ayude a hacer la cobranza, porque está muy rezagada, y ponernos al corriente”, dijo Daniel Valles, vocero de la JMAS, y quien proporcionó las cifras.

“Se contrató hace unos tres meses, dos meses… sí se está acelerando la cobranza a tal grado que nuestra recaudación mensual se ha visto incrementada. Hay mucha gente que se pone al día todos los días”, agregó el funcionario.

Un reporte de este medio del 23 de agosto indicó que la cartera vencida de la Junta es de más de 5 mil 387 millones de pesos, mientras que Valles agregó que hay casos con hasta 35 meses de atraso.

Un adeudo es el de 98 mil pesos que la JMAS cobra en una vivienda de la calle Pez Luna, en la colonia Rancho Anapra, en el norponiente de Juárez y donde Angélica S., de 40 años, madre de familia y desempleada, dijo ayer que el monto se acumuló en más de un año que tiene el medidor averiado y la casa, a la fecha desocupada, ha pasado por diferentes ocupantes.

Entrevistada ayer por la tarde en el domicilio, dijo que acude a “darle vueltas” y que justo acababa de llegar de la oficina que la JMAS tiene en Anapra, a donde fue en búsqueda de condonación y de un contrato nuevo.

“Está sola; ya se me cayó (una parte del techo) y pues ahorita estoy solicitando una ayuda. Digo, no tenía papeles donde constaba que la casa era mía, por eso no me daban la ayuda. Entonces, ahorita ya tengo con qué comprobar que sí es mía la casa, para que me ayuden”, dijo.

La zona, caracterizada por el rezago en servicios urbanos –agua, pavimento– es una de las que, de acuerdo con el vocero, presenta la mayor cantidad de cuentas sin medidor y con atrasos, y que son las sujetas a la “cuota fija”.

Esta tarifa, a su vez, es la segunda más cara y ha registrado un marcado incremento, al pasar de 339.4 pesos en 2016 a 725 en junio de 2023, o un 113 por ciento más en ese período.

“Se incrementó para ver si la gente quiere medidor”, dijo Valles con respecto a esta alza.