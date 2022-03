Consulta doctora rusa el corazón del suroriente

Ciudad Juárez.— Desde la lejana ciudad de Rostov del Don, en Rusia, hasta una pequeña casa de Infonavit en el área de El Mezquital, en Ciudad Juárez, un consultorio médico sobresale gracias al impacto y contribución que la doctora rusa Marina Tourtchaninova ha forjado en la comunidad.

Recomendaciones llueven a diario y no sólo por su experiencia con doctorado en Pediatría por el Rostov on Don Medical Institute, certificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), sino por su trato humano y empático, incluso con quien no puede costear una consulta.

Enclavado en una de las zonas más conflictivas de la ciudad, de acuerdo con autoridades policíacas, el consultorio de Marina representa un oasis para quienes buscan una atención médica cercana incluso en estos tiempos de pandemia.

“Me han tocado malas experiencias, claro, pero es parte de la vida. Son muy pocas. Sabemos que aquí es frontera y puede pasar cualquier cosa, pero en general es más lo bueno que me ha dado la ciudad”, dijo la profesional, de 55 años de edad, de los que ha pasado 24 en Ciudad Juárez.

México, su segunda patria

Cupido fue la causa por la que llegó a México, pues se enamoró de un mexicano, ingeniero agrónomo, y desde entonces ha formado una familia con un hijo como testigo.

“Me encanta México. Puedo decir que es mi segunda patria, sinceramente, porque los mexicanos me aceptaron muy bien. Tengo muchos amigos mexicanos, gente que me ha apoyado en tiempos muy difíciles”, comentó.

“Yo elegí precisamente este lugar (el suroriente de la ciudad) porque yo sé cómo es vivir cuando la economía no está muy bien. Yo tuve momentos realmente difíciles en mi vida. Cuando mi hijo tenía un año, atravesé un problema de salud muy grave donde no sabía en realidad si iba a sobrevivir, si lo iba a dejar solito. Dios me ayudó, me dio la fuerza para salir adelante con mi hijo”, recordó.

Tourtchaninova, que viene de al menos seis generaciones familiares de médicos, explica que el amor por los niños y la necesidad de hacer una diferencia en sus vidas la llevó a colgarse el estetoscopio.

“Antes yo quería estudiar periodismo, me encantaba, pero como a los 16 años yo sentía que debía ayudar a la gente, en especial los niños. Amo a los niños, por eso me especialicé en Pediatría. Los pequeños no pueden decirte con certeza si se sienten bien, o les duele algo”, dijo.

‘Algo estoy haciendo bien’

A través de redes sociales, todos la conocen como “la doctora rusa”.

Si alguien necesita el apoyo para conseguir un médico, la mayoría de los usuarios la refiere con buenos comentarios y opiniones basados en su experiencia.

“Excelente doctora. En mi caso, sacó a mi hija cuando tenía un cuadro severo de neumonía. De verdad, anduve como con cinco médicos, hasta fui a dar al Hospital Infantil y nadie me pudo ayudar hasta llegar con ella. Siguiendo al pie de la letra su tratamiento, mi niña salió adelante”, es uno de los muchos comentarios que se pueden apreciar en la red.

“Para mí, tener ese reconocimiento significa mucho. Quiere decir que algo estoy haciendo bien, que estoy aportando algo bueno a la sociedad. Es muy gratificante”, expresó Marina, con acento castellano casi perfecto.

Sus ojos verdes imponen al tenerlos fijamente y su voz pudiera ser fuerte para muchos, pero no vacila al dejar un mensaje a todas las mujeres en este día tan especial:

“Nunca se den por vencidas, que recuerden que cuando existe mayor oscuridad en la vida es cuando el amanecer está próximo. Si la vida te golpea y caes, toma fuerza para levantarte y seguir, si lo haces las bendiciones que llegarán serán abundantes”.