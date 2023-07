Construyen hogares para cristalizar sueños

Ciudad Juárez.- Después de vivir por siete meses en un cuarto de madera forrado de bolsas de hule negro, pasar el frío a menos seis grados centígrados y luego el calor extremo, la familia Moreno Padilla vivirá en una casa nueva construida por el Club Rotario Juárez Campestre.

La vivienda se ubica en la calle Fortín de la Soledad, de la colonia Portal del Roble, al suroriente de la ciudad, en el mismo terreno donde estuvo el cuarto de madera de 6 por 5 metros. Ahora, la familia de cinco integrantes habitará una casa de tres piezas con baño, de 9 por 4 metros con muebles en su interior.

“Estoy muy contenta y agradecida de ya tener mi casa bien hecha y con muebles”, dijo Eliza Padilla y agregó que “el cuarto no tenía piso, era de maderita, ellas llegaron y me dijeron que si me construían una casa, y pues dije que sí, quién no quiere que le construyan una, y después de un mes, un mes y medio, gracias a Dios está mi casa, y muy bien hecha y con muebles”.

Javier Moreno, esposo de Eliza, trabaja como albañil para sostener a su familia, y en algún momento pensó en ahorrar para edificar su casa, sin embargo, le hubiera llevado hasta cinco años reunir el dinero para levantar un solo cuarto.

“Estuvo a menos 6 grados, muy frío, estaba tapado con hule negro y cobijas, eran duros los fríos y había una gran preocupación por los niños, porque uno sí puede resistir pero mis hijos están pequeños todavía, yo quise ahorrar pero o comíamos o hacía el cuarto”, dijo Moreno.

Por su parte, Norma Ivonne Loya, presidenta del club, explicó que esta es la vivienda número 51 que entrega en 18 años y la segunda en el 2023, con el apoyo de empresas, con eventos recaudatorios que hacen en el club y por parte de Ema Fuentes, quien es la directora de Proyectos de Servicios.

Para elegir a la familia se revisa que sea dueña del terreno, y que tengan los papeles en regla, que vivan en una casa de paletas o cartón, y en extrema pobreza, mencionó Loya.

“Buscamos por medio de recorridos, vemos a la familia y las buscamos, a veces nos llegan solicitudes por medio de Facebook, y luego ya nosotros hacemos la investigación”, dijo la presidenta.

La construcción es tipo americano, de madera, está aislada, tiene loseta, y con muebles básicos como comedor, cama, cómoda, refrigerador, estufa, ventilador y boiler. El material lo envía el Club Rotario de Denver, Colorado, y la vivienda tiene un costo de más de 600 mil pesos, detalló la presidenta del club.

