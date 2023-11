Construye casas de madera para dar hogar a ‘perrhijos’

Ciudad Juárez.- Con más de 26 perros, Vicky Martínez elabora casas de madera para mascotas con el fin de recabar dinero para apoyar a otros animales que se encuentran en situación de maltrato y también a seguir manteniendo a sus “perrhijos”.

Las casas, que tienen un costo de 200 pesos, son aptas para proteger a los animales del frío que se espera en las próximas semanas y tienen cupo para albergar hasta dos perros de raza grande, menciono Martínez.

Se crearon a partir de material reciclado que tenía en el patio trasero de su casa, entonces se le ocurrió esta idea que no sólo a ella beneficia, sino a otras familias que comparten el sentimiento de protección hacía los animales.

“Yo siempre les digo a las personas que esterilicen a sus perros porque así procuramos que no haya tantos en la calle, aunque se den en adopción no saben la vida que les va a dar cada persona”, dijo Martínez.

Aunque no se trata de un refugio ni tampoco pretende que lo sea, ella y su esposo han rescatado caballos, cerdos, gallinas y conejos que eran abandonados en baldíos o los vendían a través de las redes sociales con una intención más comercial que de compañía.

“La gente no sabe la responsabilidad que es tener un animal de granja, entonces los meten a una casa particular y no son aptos para ese ambiente. Los hemos comprado hasta recatarlos”, añadió.

Alrededor de una hora y media es el tiempo que invierte para elaborar las casas de madera, pero es algo que le va a permitir seguir con el cuidado de aquellos animales que necesitan de una segunda oportunidad, dijo a El Diario.

En la entrevista, Martínez, de 45 años de edad, recordó cuando rescató a ‘María’, una husky que dejaron amarrada en la Ermita de San Lorenzo o a ‘Kira’, de la misma raza, que iba a ser dormida por el hecho de que el antigua dueño no podía mantenerla quieta.

La venta de las casas se hace a través de su perfil de Facebook @Vicky Martínez (https://www.facebook.com/profile.php?id=100030882244096) para fijar un punto de entrega, pues por temas de seguridad quiso omitir su domicilio.