Constructores exigirán terminar obras pendientes

Obras del BRT II en la avenida Tecnológico

Ciudad Juárez— Ante la imposibilidad de Gobierno del Estado de terminar obras como las estaciones subterráneas de la BRT-2 o el paso a desnivel de la Valle del Sol “por los tiempos”, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ciudad Juárez, afirmó que exigirá a las autoridades tanto actuales como sucesoras que no se dejen proyectos pendientes, con la intención de que se ejerza el recurso etiquetado para las edificaciones en esta frontera.

Lo anterior, luego de las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Gustavo Elizondo, sobre las obras que serán heredadas a la próxima administración para su conclusión, tales como los patios de resguardo de la segunda ruta troncal, los paraderos subterráneos en la avenida 16 de Septiembre o el paso a desnivel en Villarreal Torres y Valle del Sol.

El presidente local de CMIC, Jorge Bermúdez Espinosa, argumentó que al tener los recursos asegurados por parte de los fideicomisos participantes en los proyectos, se exigirá a las autoridades que no se queden obras inconclusas en la ciudad, resaltando que la cámara ya había predicho dicho escenario.

“Nosotros dijimos en su momento que no iban a terminar, porque aún haciendo las cosas bien, hay tiempos para realizar cualquier proyecto, todos pasamos por las obras y veíamos que no había personal suficiente trabajando; ahora si se tiene la premura de entregar, pues se hace una estrategia adecuada, hay muchas formas de hacerlo, nada más que todo eso cuesta y seguramente el gobierno no lo quiere pagar, y obviamente el constructor no lo va hacer para no poner dinero de su bolsa”, señaló.

Respecto a la intención de dejar proyectos a la siguiente administración para su terminación, Bermúdez Espinosa dijo que esa sería una determinación del Gobierno del Estado, asegurando que el organismo empresarial se mantendrá vigilante para que dichas obras no se queden en el olvido.

“Creo que no tener los proyectos completos al cien es lo que más ha generado que las obras no caminen en los tiempos programados, en cuestión de los pagos, sí hay recurso porque son parte de un fideicomiso, entonces el dinero está asegurado, mas no los tiempos”, dijo.

Por otra parte, el líder empresarial reprochó al Estado las múltiples fallas detectadas en los diseños de las obras, donde destacó gazas con dimensiones muy angostas o cuellos de botella generados en avenidas donde antes no había. “Esto nos tiene que servir para poder hacer el reclamo de que si se van a hacer las cosas, se hagan bien desde un inicio para no malgastar un recurso en obras que no están al cien”, agregó.

Asimismo, se informó que se buscará tener un encuentro con la gobernadora electa, María Eugenia Campos Galván, así como con el próximo alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para abordar el tema del cumplimiento de los compromisos firmados que ambos hicieron ante la cámara.

Entre dichos compromisos, se destacó la autorización para que la CMIC y otros colegios y asociaciones de profesionistas de la construcción puedan proponer las ternas para ocupar los cargos relacionados con la edificación en Ciudad Juárez.

