Consterna muerte por atropello; amigos de víctima realizarán marcha

Amigos de un joven de 18 años de edad que murió atropellado, anunciaron una marcha para exigir justicia en contra del responsable quien se dio a la fuga.

Leonardo Alejandro Reyna Sánchez, perdió la vida a las 4:30 de la mañana del lunes cuando se dirigía a trabajar, según mencionaron.

De acuerdo al reporte de Seguridad Vial, el accidente ocurrió en las calles Santiago y Juan José Méndez de la colonia Fronteriza Baja.

Testigos del accidente aseguraron que el responsable es el conductor de un camión de transporte de personal de maquiladora quien se dio a la fuga sin brindarle ayuda.

“Ni siquiera se detuvo para ver cómo estaba, para tratar de ayudarlo, él no se merecía esto, queremos justicia, esto no se debe quedar así, yo le diría que se entregue”, expresó entre lágrimas Alejandra, quien asegura que Leonardo era su mejor amigo.

Mencionó que el hecho les causó consternación ya que Leonardo era una persona amigable y noble que perdió la vida a tan corta edad a causa de una persona irresponsable.

“Yo trabajé desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, cuando llegué a mi casa vi todos los mensajes y las capturas con los moños negros, no lo podía creer porque lo veía conectado, le mandé mensajes con la esperanza de que me contestara y todo fuera un mal entendido, le marqué y no me contestó, le marqué a su tía y fue quien me dijo que había muerto y no me la creía y hasta ahorita”, mencionó.

La marcha se realizará el próximo sábado a las 9:00 de la mañana desde el lugar del accidente hasta las instalaciones de la Fiscalía de distrito Zona Norte ubicada en el eje vial Juan Gabriel, indicó.

“Al camión especial que lo atropelló, le arrebataste la vida, no te costaba nada ayudarlo, a esa gente que iba arriba del especial, repórtenlo para que pague, él tenía familia y no merecía esto”, escribió en sus redes sociales Elizabeth Ramírez, otra de sus amigas.