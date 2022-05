Consterna crimen de adolescente de 17 años

Ciudad Juárez.— A punto de graduarse de bachillerato con la especialidad en programación, J. C. R., de 17 años, no pudo concluir esa meta. La tarde del lunes fue privada de la vida en el interior de su vivienda, por lo que ayer fue un día difícil para compañeros, maestros y directivos de la institución en la que estudiaba, según lo describieron.

El cuerpo de la adolescente fue localizado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes en su vivienda ubicada en las calles Francisco López de García y Custodio de la República de la colonia Manuel J. Clouthier, informó la Fiscalía Especializada de la Mujer.

El cuerpo presentaba un golpe en la cabeza y quemaduras en el 40 por ciento, según se informó.

Laura Edith Quintana, subdirectora del plantel en el que estudiaba, dijo que tanto el personal de la escuela como sus compañeros, estaban consternados por la inesperada noticia.

“Estamos consternados porque son cosas que uno no se espera, la tutora ha estado en contacto con los chicos, de alguna manera platicando y calmando la situación, estamos todavía que no creemos que pasan estas cosas porque analizando su historial académico es una niña que no tenía materias reprobadas, que iba a graduarse, una niña tranquila en el salón de clases, estamos tratando de asimilar”, expresó.

La adolescente era una estudiante promedio que en sus tres años en la institución no reprobó una sola materia, mencionaron los directivos de la escuela quienes aseguraron que, aunque no pudo llegar a su graduación, la cual se realizará el 29 de junio, ese día se le realizará una mención con su fotografía.

“Definitivamente este plantel, la ubicación que tenemos es una zona de pobreza y estamos conscientes de que hay problemáticas económicas, disfunción familiar, inseguridad… en este caso estamos viendo que fue algo externo y estamos consternados, nos puede mucho porque también somos padres y nos duele mucho”, dijo.

“En la graduación vamos a tener un detalle con ella: mencionarla. Es lo mínimo que podemos hacer en la graduación, ella se lo ganó; sin duda alguna vamos a considerarla en la próxima ceremonia para despedirla como se merece”, comentó.

Dijo que por el momento, la tutora del grupo organizará a los estudiantes para acudir al servicio fúnebre de su compañera.

Indicó además que los padres de la víctima acudieron temprano a la escuela para solicitar documentación que tienen que presentar ante la Fiscalía General del Estado y se les brindó todo el apoyo además de que la institución colaborará en todo lo que sea requerida por parte de la autoridad investigadora.

“Es difícil, estamos asimilando esta situación. Quisiera darle el mensaje a los padres de familia que cuiden mucho a sus hijos, que estén atentos a dónde van, con quién están, que los recojan en cualquier actividad que hagan, el mensaje más fuerte es que estemos atentos de nuestros hijos”, expresó.

Carlos Banderas, responsable de la oficina administrativa, dijo que el área de psicología de la escuela atenderá a los estudiantes afectados con la noticia una vez que sean canalizados por la tutora.

“Es una noticia que a todo mundo nos sorprende y no están preparados”, comentó.

Dijo que este servicio también se ofreció a los padres de la menor.

“Es muy duro para el plantel, somos una comunidad de 3 mil alumnos y 200 maestros y que suceda algo a alguien es siempre lamentable. La escuela queda a disposición de lo que se pueda aportar”, añadió Javier García, jefe del departamento de servicios escolares del turno matutino.