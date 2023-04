Constata juez omisiones en tragedia

Ciudad Juárez.- La acusación de omisión dolosa atribuida a representantes del Estado Mexicano –los tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) vinculados a proceso por el homicidio de 40 migrantes y 26 lesionados durante el incendio del pasado 27 de marzo en una estación provisional– está basada en las fallas estructurales de operación que el juez observó en la delegación Chihuahua.

“Las estaciones provisionales no son prisiones y los migrantes estaban encerrados bajo llave padeciendo de falta de agua, de alimentos. El actuar era irregular; el Instituto Nacional de Migración era garante de la seguridad de las personas”, argumentó el juez Ernesto Cornejo Ángeles al vincular a proceso a los tres empleados federales acusados, además de un guardia de seguridad privada y un extranjero, sobre quien pesa el señalamiento de probable autor material del siniestro.

PUBLICIDAD

Estos hechos, dijo, “son muy dolorosos para esta frontera”, flagelada por la violencia.

“Migrar no es un delito”, expresó el juez federal, quien dijo ser competente para resolver el auto de vinculación a proceso de la causa penal 216/2023 al citar el artículo 19 constitucional, que establece que el homicidio doloso es uno de los delitos por los que un juez podrá ordenar prisión preventiva de oficio, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, que enumera los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso.

Según el Código Penal Federal, la omisión dolosa –agravante que enfrentan los funcionarios federales y el guardia de seguridad– describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante.

Entre los elementos de la omisión es la conducta pasiva (inactividad) y el deber jurídico de obrar.

En este caso, los empleados del INM tenían a su cargo la responsabilidad de brindar seguridad a los migrantes bajo su custodia y dentro de la estación –que destacó que operaba como prisión– se incumplió con diversos protocolos, como el hecho de no estar capacitado el personal para combatir incendios, carecer de equipo para contrarrestar el fuego, aunado al proceso de revisión para evitar el acceso de artículos como encendedores.

En su declaración, Daniel G. Y. dijo ser responsable de la Representación Local Noreste. El organigrama de la estructura orgánica precisa que la Oficina de la Representación en Chihuahua (ORC) tiene a su cargo el Puente Reforma, Córdova, El Porvenir, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo.

El documento oficial destaca que “por su especial naturaleza la Estancia Provisional en comento no se encuentra dentro estructura orgánica de la ORC, sin embargo, debido a la operatividad del INM, la funcionalidad de la misma depende de la Representación Local Noreste”, cita el oficio INM/DAP/0648/2023 con fecha del 28 de marzo del año en curso, signado por Alfredo Barrera Cervantes, director de Administración de Personal del INM.

El oficio obra en la carpeta de investigación 491/2023.

El funcionario federal remitió, además, las copias certificadas del “protocolo que regula las medidas que debe aplicarse en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM en caso de incendio”, que forman parte de la Unidad Interna de Protección Civil que encabeza Salvador González Guerrero, como titular de la Oficina, y Daniel G. Y. aparece como suplente y Juan Carlos M. C. como esta unidad.

El juez Cornejo Ángeles dijo que él fue brigadista y conoce los procedimientos, como proporcionar cursos de capacitación, llevar bitácoras, realizar simulacros, contar con un plan de contingencia y se debe contar con un titular.

En el caso de la estación provisional que se incendió, no hubo un plan de contingencia.

Resaltó que no era una prisión y mantuvieron encerrados bajo llave a migrantes, que padecieron por falta de agua y alimento. Incluso reprobó que en el caso de las mujeres liberadas cuando el área estaba llena de humo y los hombres gritaban pidiendo auxilio, todavía resguardaron a las migrantes para que no escaparan en vez de decirles “salgan y corran por sus vidas”, y luego regresar a las celdas de hombres y seguir apoyando su rescate, lo que no se hizo.

Dijo que en este centro de detención el INM es responsable de contar con los recursos financieros y realizar el mantenimiento, además de proporcionar los alimentos, el agua y proveer de los insumos como el papel de baño que originaron el amotinamiento, fue reportado por el guardia Alan Omar a Daniel G. Y., quien no hizo nada.

Ante todo este contexto previo se fue omiso, dijo el juzgador.

Las declaraciones

En el caso de Rodolfo C. T., aseguró que no estuvo en el lugar de los hechos al momento del siniestro, porque entre sus funciones estaba contemplado el traslado de dos menores al Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes “Nohemí Álvarez Quillay”.

Sin embargo, el DIF estatal informó que en el acta de ingreso al centro, a solicitud del INM y firmada por Daniel G. Y., aparece el oficial de Protección a la Infancia del INM, Arnulfo A. G., como responsable del traslado. La recepción de los menores fue a las 19:15 horas del 27 de marzo y no después de las 8 de la noche, como lo declaró Rodolfo.

Uno de los guardias identifica a Rodolfo en el lugar de los hechos junto a Liliana y el guardia de la empresa Camsa le pide que le dé su camisa del uniforme para mojarla y así entrar de nuevo al edificio para buscar las llaves de la celda, que presuntamente estaban guardadas en el cajón de uno de los escritorios.

En el caso de Liliana, la Fiscalía mostró evidencia de que ella oyó gritar por ayuda y que abrieran la puerta y ella reprochó “apaguen eso (el incendio)”. El juez planteó que quien abrió la celda de las mujeres fue la guardia identificada como Angélica, según los testimonios de las mujeres sobrevivientes.

Días después, la empleada federal fue detenida por personal de CBP cuando intentaba ingresar a El Paso, Texas.

El juzgador dijo que el contralmirante en su declaración manifestó que la responsable de la estación provisional en turno era ella, inculpándola a ella para exculparse él y refirió que en este caso hay componentes hasta políticos.

Planteó que Gloria Liliana ingresó al INM desde el 2007, por lo que tenía mucho más soporte para haber activado los protocolos en el caso del incendio y no desconocer el lugar donde estaban las llaves de las celdas de los hombres.

El abogado de la mujer acusada dijo que “hay otro culpable y no está aquí”, por lo que fue informado de que la Fiscalía General de la República mantiene la investigación; incluso el juez dio vista al Ministerio Público Federal para que investigue las irregularidades que trascendieron en el desarrollo de la audiencia.

Con respecto al guardia, quien no recibió un curso de capacitación para contrarrestar incendios, recae la responsabilidad por presuntamente vender los cigarros comerciales a los migrantes venezolanos junto con un encendedor. El juez dijo que si bien existe un contexto de vulnerabilidad en el caso de Jeison Daniel C., no se justifica que haya prendido el fuego a las colchonetas como un acto de protesta.