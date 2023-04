Consignan por supuesto asalto a dos venezolanos

Ciudad Juárez.— Pasada la medianoche, la Policía municipal consignó ante la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte a dos migrantes venezolanos a los que se les acusa de participar en un intento de asalto en el Centro de la ciudad durante la tarde del jueves pasado.

Uno de ellos resultó lesionado por arma de fuego.

Ayer, la FGE informó que a las 00:18 horas del viernes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) puso a disposición a Freddy Rafael L. O. y a Gregori Alexander A. F., de 23 y 29 años de edad respectivamente, por el delito de tentativa de robo.

El lesionado, que recibió un balazo en la pierna derecha, firmó su alta voluntaria del Hospital General, en donde recibía atención médica.

La vocería de la Fiscalía precisó ayer que ambos se encontraban en los separos de la representación social, a espera de ser consignados ante un juez para la apertura de un proceso judicial.

Sin embargo, también destacó que no se consignó el arma utilizada en el supuesto intento de atraco.

De acuerdo con el parte oficial dado a conocer por la SSPM, elementos municipales que patrullaban en la zona Centro atendieron un llamado al número de emergencia 911 en el que reportaron un lesionado por arma de fuego, entre las avenidas Vicente Guerrero y Francisco Villa.

Al arribar al lugar se entrevistaron con testigos presenciales, quienes denunciaron que los señalados abordaron a un masculino exigiéndole sus pertenencias, pero al resistirse forcejearon, accionándose un arma de fuego que lesionó a uno de los mismos atacantes, mientras que los otros emprendieron la huida corriendo.

Refiere que con los datos obtenidos se implementaron acciones de búsqueda, ubicando a un hombre que reunía las características proporcionadas, quien se identificó como Freddy, y a quien ahí mismo lo arrestaron identificándolo como presunto responsable ante el señalamiento directo.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Robo con Imputado Conocido realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer el hecho, detalló la Fiscalía.

Por otra parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo ayer que si alguien comete un delito, sea migrante o no, será detenido.

“Estamos atendiendo, lo hemos dicho desde el principio, en este tema hay que estar muy pendientes y la Secretaría está trabajando y si se detiene a una persona en posesión de un arma de fuego que no debe de tener, se va a procesar a las autoridades correspondientes, no importa quién seas”, manifestó.

Dijo que este tema no tiene que ver con ser migrante o no ser migrante, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las otras autoridades tienen que hacer su trabajo.

“Quien cometa alguna infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno o algún delito tendrá que ser detenido y se actuará conforme a derecho, ahí no tiene que ver si eres migrante o no eres migrante, si eres mexicano o eres norteamericano, si alguien comete un delito o comete una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno se tiene que procesar, no importa su condición personal”, puntualizó Pérez Cuéllar. (Con información de Araly Castañón)