Consideran un juicio abreviado contra 5 por ataque a ministeriales

En una audiencia judicial ayer se puso a consideración un juicio abreviado para cinco hombres detenidos en el Cereso desde octubre del año pasado acusados de atentar contra la vida de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad.

El agente del Ministerio Público dijo que aún en un juicio abreviado, donde ellos acepten su responsabilidad en los hechos, la Fiscalía no está en condiciones de aceptar menos de 11 años y seis meses de prisión para los acusados.

Si los imputados no se responsabilizan de los actos de que son acusados pudieran ser condenados a una pena mínima de 16 años con seis meses de cárcel en una audiencia próxima.

Ayer no se determinó bajo qué medida serán sentenciados porque dos de los acusados, Federico Castro Amaya y José del Refugio Martínez de la Cruz, no habían sido notificados de los protocolos y la abogada de oficio que los defienda no traía consigo el expediente de la acusación por suplir a otro abogado en esa audiencia de ayer.

Los cinco acusados, Fernando M.G., de 23 años; Federico C.A., de 42; José Alberto M.M., de 26; Javier Isaí G.R., de 18, y Ramiro Eduardo Z.O., de 36, tendrán otra audiencia el próximo 26 de septiembre del año en curso a las 12:00 horas en tanto se estudia la decisión que tomen.

Todos están acusados de ser presuntos participantes en el ataque perpetrado aproximadamente a las 10:00 de la mañana en el estacionamiento de un centro comercial localizado en las calles Hiedra y Manuel J. Clouthier, el 24 de octubre del año pasado.

Los agentes estatales de la división Rural adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se encontraban en un puesto de comida rápida, al momento de los hechos. Los atacantes fallaron y los policías lograron repeler la agresión con armas largas pero tampoco atinaron a los agresores.

Una víctima circunstancial que no fue identificada sufrió una herida de bala cuando esperaba un camión de transporte, sobre la avenida Manuel J. Clouthier, según los antecedentes del caso.