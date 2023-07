Consideran difícil ‘limpiar’ bardas; lonas, sin problema

Grupos promotores de las “corcholatas” en la entidad consideran “difícil” cumplir con el retiro de propaganda impuesto por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la semana pasada.

“Con las lonas no hay problemas, no duran mucho tiempo, el tema de las bardas sí es un tema más complicado. Sí lo veo más difícil, por más que queramos borrarlas. La intención es no violentar la ley y acatar las sentencias que vayan saliendo, nos interesa no caer en alguna irregularidad”, comentó Miguel Ángel Colunga, miembro del grupo promotor de la aspirante Claudia Sheinbaum en el estado.

Tan sólo este grupo ha pintado alrededor de 7 mil bardas y colocado 10 mil lonas en varios municipios de la entidad, incluso 3 mil promocionales de este tipo se ubican en esta frontera. Otro bando que también tiene más de mil lonas y bardas colocadas en Juárez es el del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.

De acuerdo con cálculos de Colunga Martínez, desde hace un año se han pintado alrededor de 7 mil bardas en todo el estado a favor de la aspirante Claudia Sheinbaum. Cada barda tuvo un costo de entre 300 y 500 pesos, es decir, el grupo promotor de la imagen de la exjefa de Gobierno de la ciudad de México habría gastado entre 2.1 y 3.5 millones de pesos.

“Lo que se está haciendo es echarle pintura negra encima, es una borrada muy sencilla. Sí se hizo un trabajo intensivo en la pintada de bardas desde el año pasado”, recoció.

El miércoles, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos, en respuesta a una orden de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los lineamientos prevén que si en un espectacular y otro tipo de anuncios como bardas o pegatinas, no cumplen con los requisitos y no son retirados, el costo de esa propaganda se abonará como gasto ordinario de los partidos y, en su caso, al futuro gasto de precampaña.

El sábado Myrna Brighite Granados de la Rosa, presidenta estatal de Morena, refirió que el partido no ha estado publicitando a cada uno de los aspirantes a la Presidencia de la República, por lo que cada uno de estas “corcholatas” cuenta con un equipo autónomo para llevar a cabo dicha publicidad.

Hizo mención en que si persiste la situación de contabilizar dicha publicidad como gastos de campaña, serán rigurosos con el proceso y las debidas acciones a tomar en su momento.