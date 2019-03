Conocen en UACJ culturas indígenas

Ciudad Juárez— Con la finalidad de que los alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), conozcan sobre el origen, cosmovisión y el trato en la frontera de las comunidades la huichol, nahua, rarámuri, mixteca y mazahua, se lleva a cabo el Encuentro de Culturas Indígenas.

Por primera vez, la UACJ extendió a los cuatro institutos, y Ciudad Universitaria (CU) el Encuentro de Culturas Indígenas.

Blas García Flores, coordinador de la Dirección de Difusión Cultural y Divulgación Científica, mencionó que además el intercambio cultural que realizarán, habrá intervenciones artísticas, charlas sobre su forma de vida, e impartirán algunos talleres.

Luis Bautista, integrante de la comunidad Huichol, y coordinador del evento comentó que es importante dar a conocer a los jóvenes las diferentes culturas.

“Cuando uno llega por primera vez se cierra, lo cual nos hace sentirnos discriminados, porque las personas no se acercan contigo, pero a veces no habla uno con las personas, afortunadamente, ahorita ya estamos ganando la confianza en Juárez, del gobierno y de las instuiciones”, dijo Luis Bautista.

Agregó que con la apertura de la universidad se han favorecido en otros aspectos en los que han avanzado, como integrar a los jóvenes de indígenas que no pueden costar sus estudios.

“Nos motiva más, porque el día de mañana no queremos que los jóvenes anden en la calle robando o matando o haciendo violencia, queremos que tengan un trabajo, y no ande de sol a sol batallando como nosotros, queremos que los jóvenes avancen también en la primaria secundaria y preparatoria”, agregó Bautista.

La comunidad Huichol es originaria de estado de Jalisco. En Ciudad Juárez radican aproximadamente 60 personas, comentó Bautista.

Para Luis Alberto Montes, estudiante de la carrera de Seguridad y Políticas Publicas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), comentó que la comunidad estudiantil tiene poco conocimiento sobre las comunidades de indígenas.

“Es muy importante conocer nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No me he había imaginado cómo nos ven ellos a nosotros, pero es como cuando vas a otro país, que sentimos que no miran raro o extraño”, refirió Montes.

Agregó que se debe ser promotor de la cultura de las distintas etnias, porque ya hay miembros en los institutos y en esta ciudad.

En la explanada se presentan grupos artísticos, se dan talleres gratuitos para hacer joyería, y se dan pláticas sobre los ingredientes con los que se preparan las comidas tradicionales.

El Encuentro de Culturas Indígenas se realiza desde el pasado 11 de marzo hasta el 3 de abril de 10 de la mañana a 6 dela tarde.

Del 11 al 13 de marzo se llevará a cabo en ICSA; del 19 al 21 en el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB); del 25 al 27 en CU y del 1 al 3 de abril en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT).





