Conocen cómo vivir ‘en un mundo mejor’

Ciudad Juárez.- La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración con la organización Kueponi Consultoría expusieron durante tres días el “Museo Itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” en el Centro Cívico S-Mart de Ciudad Juárez con el propósito de exponer los principales objetivos que empresas, organizaciones, asociaciones y población en general deben cumplir o conocer para vivir “en un mundo mejor”.

Con ocho estaciones de aprendizaje e interacción, los visitantes pudieron contemplar 17 objetivos con 169 metas y 230 indicadores, con la intención de alcanzarlos en un marco de acción de 15 años.

Saraí Rivera, gerente de responsabilidad social de S-Mart, mencionó que durante la estadía del museo se contó con la presencia de escuelas, empresas y organizaciones civiles que se mostraron interesadas en aprender a mejorar su ambiente.

“El proyecto visitó Monterrey, Chihuahua, Cancún, México y esta vez le tocó a la frontera. La intención de tenerlo aquí es que también conozcan lo que S-Mart está haciendo para cuidar del medio ambiente, como la implementación de paneles solares en todas sus sucursales”, dijo Rivera.

Entre los objetivos de la ONU están Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género, Ciudades y comunidades sostenibles, Vida submarina, producción y consumo responsable, Vida de ecosistemas terrestres y Paz, justicia e instituciones sólidas.

La dinámica era que se formaran grupos no mayores de 10 personas que hacían el recorrido con una duración de 15 a 45 minutos, tiempo en el que se les explicaba cómo se puede contribuir desde su casa, colonia y ciudad de cada uno. Al final, la intención de cada estación era crear conciencia, reflexión y acción.

Jennifer González, una de las usuarias que visitó el lugar, señaló que es muy importante que la ciudad tenga estos proyectos porque como sociedad pueden ir poniendo “su granito de arena”, también para dar a conocer las situaciones que no es tan común escuchar en lugares públicos.

“Nos dijeron que todos los objetivos están ligados, pero el tema que más se me quedó es el cuidar de las plantas porque es algo que no se me da mucho, pero entonces aquí aprendes su importancia e impacto y eso hace que las quiera cuidar más”, dijo González.

Para aquellas personas que no pudieron acudir al museo itinerante, pueden consultar información a través de la página oficial de Kueponi Consultoría o en el Informe de Sostenibilidad S-Mart 2022.