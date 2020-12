Conmueve tragedia de familia juarense

David Cruz / El Diario de Juárez / Iván De Stefano hizo entrega del donativo a Yadira y Salvador David Cruz / El Diario de Juárez / Donativos recibidos por la familia

Dinero en efectivo, una litera, dos colchones, una sala, un refrigerador, un calentón y ropa, fueron algunos de los donativos que los amigos de Iván De Stefano juntaron a la familia González Calderón, cuya casa y todas sus pertenencias se quemaron el lunes en la madrugada en la colonia Galeana.

De Stefano inició la colecta el miércoles a través de redes sociales con sus amigos, porque cuando vio la noticia del incidente se conmovió, ya que él también es padre, relató.

Yadira González y su papá Salvador fueron a recoger los apoyos ayer en la tarde al restaurante Playa Bichis de la Gómez Morín.

“Es una bendición en este momento para mí y para mi familia, en el momento que pasó eso no creímos que tendría ese alcance y que las personas reaccionarían así”, mencionó Yadira.

El juarense Iván De Stefano es el novio de la actriz Rose McGowan, protagonista de la película “Scream: Grita antes de morir” y quien es una de las voces más activas desde que, en 2017, se desencadenó el movimiento #MeToo ya que dio su testimonio contra el productor Harvey Weinstein.

“Estaba en la casa y fui a comprar el periódico, y vi la nota, me conmovió y dije: de alguna manera puedo ayudar, me gustaría ayudar a esta familia”, contó Iván, quien ayer esperó a Yadira con sus amigos en el restaurante.

De Stefano, quien es gerente del negocio La Eufemia en Tulum, Quintana Roo, explicó que cada dos o tres meses viene a Juárez a visitar a su familia, a su papá y a su hija que vive aquí con su exesposa.

“Me conmovió mucho la foto, el papá con los dos hijos, demasiado triste”, mencionó.

Cuando él y uno de sus amigos le entregaron a Yadira una caja con el dinero que habían aportado amigos de ambos, Iván aseguró que la colecta se realizó “de todo corazón”.

Respecto a su novia, De Stefano, dijo que ella está muy contenta en Tulum y por eso no vino a Juárez a acompañarlo.

“Sí cambió mi vida en algunos aspectos, por eso sigo estando con ella, no es mi interés… cuando yo la conocí no sabía quién era, yo la conocí en un bar allá en Tulum, me la presentaron unos amigos y empezó la relación”, mencionó.

Iván dijo a Yadira y a su papá que les pasará todos los contactos de sus amigos que donaron muebles para que vayan a recogerlos, ya que él aquí no tiene auto.

De un abrazo se despidieron, y Yadira le agradeció el apoyo también de “todo corazón”.

Reciben apoyo

A unos días del incendio de su casa, Yadira Calderón y su esposo Salvador González, observaron ayer en la mañana en el patio de su vivienda todo el apoyo que la ciudadanía les empezó a llevar desde el primer día del siniestro.

“Ni idea teníamos que hubiera tanta gente que estuviera dispuesta a ayudar, hay gente que ha venido con una despensa, con dos despensas”, mencionó Salvador.

La casa, ubicada en la calle Coyuca 491 de la colonia Galeana, quedó con la cocina, comedor y sala totalmente incinerados, sin techo, pues el que estaba era de madera. Además perdieron todos sus muebles y ropa.

Yadira dijo que desde el lunes han recibido ayuda en dinero, mandado, algunos muebles usados, como un comedor, una cocineta, refrigerador y estufa.

“Tienen algunos detalles, pero los vamos a arreglar”, mencionó su esposo.

Dijo que con los donativos que han recibido compraron material para el techo de la cocina y el comedor, 15 vigas y 22 hojas de triplay.

“Lo más caro es el material”, mencionó Yadira.

Agregó que dependencias como Protección Civil les llevaron despensas, y Desarrollo Social del Estado les entregó colchonetas, pañales, un calentón y un tanque nuevos, 15 láminas y les dijeron que posiblemente les iban a apoyar con más material de construcción.

Una asociación americana les regaló una cobija y una chamarra para cada uno de los integrantes de las tres familias que vivían en la casa.

“Sí tenemos mucha esperanza que vamos a estar normal a mediados de diciembre, si el Gobierno nos ayuda con un poco de material, posiblemente para el día 12 ya tengamos acondicionado para poner el árbol y se les olvide un poquillo esta pesadilla”, mencionó Salvador.