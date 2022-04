Conmemoran migrantes la Pasión de Cristo

Ciudad Juárez.— Con cruces blancas y banderas de distintos países, migrantes que viven desde hace meses en Ciudad Juárez en espera de asilo político en Estados Unidos participaron ayer en el viacrucis dentro de la Casa del Migrante.

Con la intención de “construir el futuro con los migrantes y los refugiados”, los trabajadores y migrantes del albergue de la Diócesis de Juárez representaron lo que vivió Jesucristo hace mil 989 años, y lamentaron el viacrucis que viven actualmente quienes salen de sus lugares de origen en busca de una vida mejor o en busca de salvar su propia vida.

PUBLICIDAD

Los fieles católicos se reunieron alrededor de la imagen de la Virgen María que se encuentra en el patio del albergue, donde el diácono Arturo Vázquez encabezó la celebración del Viernes Santo en cada una de las estaciones.

“Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo la cruz, hacia un lugar llamado La Calavera; nuestras hermanas y hermanos migrantes repiten hoy este calvario en busca de un trabajo y futuro mejor para ellos y sus familias. La falta de distribución equitativa de los bienes de la tierra arroja a miles de personas a la desesperación, en la migración interna y hacia el extranjero. El migrante se ve obligado a cargar la cruz del maltrato, la soledad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la explotación y las políticas y leyes migratorias restrictivas”, leyeron y reflexionaron los migrantes.

Con la leyenda “Todos Somos Migrantes” en sus playeras, los trabajadores acompañaron en la representación del viacrucis a quienes sirven todos los días, mientras esperan una oportunidad de cruzar la frontera para solicitar el asilo ante el Gobierno de Joe Biden.

Actualmente, la Casa del Migrante alberga a casi 400 personas, la mayoría mexicanos víctimas de la violencia, como extorsiones, amenazas, secuestros, desapariciones e incluso asesinatos de sus familiares, por lo que no pueden regresar a sus lugares de origen, y esperan que el Gobierno de Estados Unidos cambie sus políticas migratorias y de salud para poder ingresar a su país en busca de seguridad.

“No hay nada más cruel que ser traicionado por quien se confía; los migrantes son traicionados y violados sus derechos fundamentales, muchas veces por sus mismos paisanos y amigos. Resultan incontables las violaciones a los derechos humanos en que a diario cae la población migrante, se les somete a tratos crueles y denigrantes, son arbitrariamente detenidos y encarcelados, no se respeta su derecho a circular con libertad y a elegir el lugar de su residencia; no se les paga un salario justo argumentando que no tienen documentos”, lamentaron los trabajadores del albergue al narrar la cruz que viven a diario los mirantes en Ciudad Juárez, México y el mundo.

Entre cantos y oraciones, los migrantes recordaron lo que vivió Jesús antes de ser crucificado, así como sus propias vivencias en su camino en busca de trabajo y seguridad, como el tráfico de personas, la explotación, las violaciones a sus derechos, discriminación y la inseguridad.