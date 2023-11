Conmemoran día para erradicar abuso contra la mujer

Ciudad Juárez.- Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora anualmente cada 25 de noviembre, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) impartió la plática “Tipos y modalidades de violencia” a estudiantes del Centro de Capacitación para Trabajo Industrial (Cecati) 121.

Alrededor de 25 estudiantes estuvieron escuchando al personal de CEJUM durante más de una hora en la que aprendieron qué significa hablar de la violencia contra la mujer, cómo erradicarla y por qué es importante conmemorar la eliminación cada 25 de noviembre.

“Nosotros no nacimos siendo violentos, eso se aprende y puede ser desde casa, en la escuela o el trabajo. Lo normalizamos, tenemos que empezar a detectar y conocer que es la violencia no sólo en contra de las mujeres, sino también hacia los hombres”, dijo Rosario Chávez, coordinadora del área de Trabajo Social en CEJUM.

A través de una presentación digital, el personal los fue guiando a los distintos niveles de violencia. Por ejemplo, la hay cuando comienzan las primeras discusiones, luego las empujadas, y así hasta llegar a causar daño físico que puede ser irreversible, explicaron.

Los tipos de violencia son física, psicológica, patrimonial, sexual, económica y digital, acciones que ya son penadas, pues pertenecen al artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se puede denunciar cualquier tipo de agresión o violencia que no garantice un derecho, equidad o libertad hacia una mujer.

“Hay golpes internos que no se ven, no obstante, ahorita ya es de conocimiento que esto tiene repercusiones. Nos han llegado mujeres que nos dicen que no cuentan con evidencias para demandar a su agresor, pero con el simple hecho de su palabra ya es una evidencia”, dijo Chávez.

Señaló que lo importante es no formar parte de las estadísticas, sensibilizar un tema tan delicado y ayudar a que otras mujeres, que estén pasando por esto, denuncien.

