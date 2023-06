Conmemoran Día mundial del donador de sangre

Ciudad Juárez.- Hoy 14 de junio se conmemora el Día Mundial del donador de sangre, día instituido por la organización Mundial de la Salud.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dará reconocimiento a los 10 elementos que se unen de manera regular a las campañas de donación altruista.

Con el fin de brindar apoyo para abastecer el banco de sangre, hoy se realizará una campaña en la empresa maquiladora BRP, ubicada en el boulevard Francisco Villarreal Torres, donde el secretario, César Omar Muñoz Morales, hará dicho reconocimiento a los agentes que de paso, realizarán más donaciones.

Adrián Sánchez, vocero de la SSPM, dio a conocer que en cada campaña un promedio de 120 elementos policiacos apoyan a la comunidad con la donación.

Los agentes reconocidos son: Alan Alejandro Diego Ortiz, Israel Cabrales Rivera, Javier Solís Méndez, Jorge Osvaldo Campoya Guel, José Ángel Flores Rojas, Libertad Lara Méndez, Raul Alejandro Payán Cabrera, Sergio Daniel González Soto, Edgardo Salinas Muñoz y Carlos Daniel González Soto.

De acuerdo con René Amatón Tabares, director del Banco Regional de Sangre, el estado de Chihuahua es líder en México en donación altruista, sin embargo, durante el 2018 de 10 mil 550 donadores, el 72 por ciento lo hicieron de forma altruista y en 2022, de 9 mil 171, el 50 por ciento lo realizó del mismo modo.

Este banco apoya al Hospital General, el Hospital Infantil de Necesidades Especiales y el Hospital de la Mujer.

Si desea contribuir, puede acudir al Banco Regional, el cual está en la avenida Francisco Villa, cruce con Malecón, en el Centro.

Para poder realizar la donación, se realizará una valoración médica por lo tanto, es necesario acudir con una identificación oficial con fotografía y bajo las siguientes condiciones:

Llevar ayuno de 4 a 5 horas o con desayuno ligero (fruta y café); pesar más de 50 kilogramos y tener entre 18 y 64 años de edad; no haber tenido cirugía en los últimos 6 meses, ni haberse realizado tatuaje o perforación en los últimos 12 meses; no haber ingerido alcohol en las últimas 48 horas; no presentar tos, resfrío, dolor de cabeza o de abdomen.

