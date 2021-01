Conmemoran aniversario luctuoso de activista

Fernando Méndez / El Diario Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con la pega de 2 mil 300 cruces en honor a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, rap y poesía, colectivos feministas conmemoraron ayer el primer aniversario luctuoso de Isabel Cabanillas de la Torre en el exterior de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género (FEM).

Acompañadas por Reyna de la Torre, madre de la mujer asesinada a los 26 años de edad, el 18 de enero de 2020, las feministas leyeron un pronunciamiento y entregaron un pliego petitorio a las autoridades estatales.

“Que el asesinato de Isabel Cabanillas sea perseguido como feminicidio, y se considere además como causal su actividad política”, pidieron las juarenses a la fiscal Wendy Paola Chávez a través del escrito.

Isabel Cabanillas de la Torre era madre de un hijo, pintora, diseñadora de ropa y defensora de los derechos de las mujeres como parte del colectivo Hijas de su Maquilera Madre.

Ayer, sus compañeras de lucha le pidieron a las autoridades además que sea informado y considerado en las reuniones semanales al menos un actor de la organización de mujeres; que el próximo informe sobre los avances en la investigación del asesinato de Isabel se entregue una copia oficial avalada por la Fiscalía de Distrito Norte y la FEM por medio de la página Hijas de su Maquilera Madre.

También exigieron que sea aclare el óptico por el cual es indicado que Isabel fue asesinada de dos disparos, y que se brinde información sobre los avances en las investigaciones de las seis mujeres que han sido asesinadas durante 2021.

“Alzamos la voz para denunciar al Estado por la ausencia de procuración de seguridad y justicia para nosotras las mujeres y lo señalamos como el principal responsable de estos feminicidios. Protestamos lo necesario para visibilizar la torpeza, negligencia, misoginia e incompetencia, que procedan dichas autoridades, porque sabemos que toda la estructura operante está coludida con el poder patriarcal que nos asesina”, reclamaron las manifestantes.

“Estoy desesperada, estoy muerta en vida. Así me siento”, confesó Reyna de la Torre, madre de Isabel, quien le pidió a las autoridades “que sigan trabajando y que resuelvan el caso de mi hija, como el de todas las chicas que han desaparecido”.

La madre aseguró que la última vez que se le informó sobre la investigación del asesinato de su hija fue el viernes de la semana pasada, pero dijo no poder compartir información sobre las líneas de investigación.

“No periódicamente, pero me reuní con ellos –agentes investigadores–, me dan informe de los avances (...) no le puedo dar grandes avances, les puedo decir que están trabajando, desgraciadamente estamos en pandemia, se alentó todo más. Es todo lo que les puedo decir”, apuntó.

De acuerdo con las feministas, quienes ingresaron al edificio estatal a entregar el pliego petitorio, la FEM dejó salir temprano a la mayoría de su personal debido a la manifestación, lo cual no fue corroborado por las autoridades.

A un año del asesinato de Isa, sus compañeras la recordaron finalmente con una intervención de rap y la pega de carteles denominada Ni Perdón, Ni Olvido.

Mientras se realizó la intervención artística “No somos cifras, somos mujeres con memoria”, con la pega de 2 mil 300 cruces rosas, también se realizó una lectura de poesía por parte de Colectivo Palabra Brava.

Geministas, amigos y familiares de Cabanillas de la Torre realizaron la madrugada de ayer el último recorrido que hizo en vida la artista local.

Decenas de personas recorrieron con veladoras, música, antorchas y cruces rosas los mismos 300 metros que recorrió Isa –como la llamaban sus amigas– antes de su muerte.

Dos ramos de girasoles, una cruz rosa con el nombre de Isabel Cabanillas, una calaverita de dulce, tres cruces rosas con las leyendas “No + Feminicidios” y “Ni una más”, fueron colocados junto a 23 veladoras, frente a una pared que horas antes había sido intervenida por decenas de feministas durante una pinta de cruces rosas.