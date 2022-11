Conmemora Seminario con altares a sus fallecidos

Ciudad Juárez.— Cuatro altares fueron instalados en el interior del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez como parte de la conmemoración por el Día de Muertos, por parte de las facultades de Teología, Filosofía, Propedéutica y Etapa Menor, los cuales estarán en exhibición hasta el domingo 6 de noviembre.

Dichas ofrendas fueron dedicadas a los sacerdotes jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, asesinados el pasado 20 de junio en el interior del tempo Cerocahui, así como para el presbítero Benjamín Cadena, Manuel Talamás Camandari y el obispo emérito Renato Ascencio León.

PUBLICIDAD

El altar de la Facultad de Teología del Seminario fue dedicado a los sacerdotes jesuitas, y la ofrenda incluyó objetos propios de los religiosos que fueron rescatados de la Sierra, fotografías, velas, instrumentos de música latinoamericana, entre otros elementos que los caracterizaron.

‘Que no se pierda la esencia’

“La Facultad de Teología quiso conmemorar y que no se perdiera la vida religiosa, que es importante para cada uno de nosotros, que no se pierda la esencia de aquellos que misionan a las comunidades y pueblos que no se puede entrar”, dijo José Alberto Rodríguez, seminarista.

La Facultad de Filosofía se encargó del altar del sacerdote Benjamín Cadena, que durante 21 años fue parte de la formación de nuevos sacerdotes dentro del Seminario, y dentro de su ministerio sacerdotal le caracterizó su labor y preocupación por cada uno de los miembros de su comunidad, se informó.

Una máscara de lucha libre, un bat de beisbol, así como el símbolo de la Parroquia de San Pedro y San Pablo, su última comunidad, formaron parte de los elementos que se instalaron en el altar.

También se dedicó un altar a Manuel Talamás Camandari, primer obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, el cual fue obra de la etapa propedéutica, que a través de la ofrenda transmitió la sencillez y fraternidad que caracterizaban al fundador del Seminario Conciliar.

“A quién más se le iba hacer un altar sino a aquel que les dio la oportunidad de formarse como sacerdotes, Manuel Talamás Camandari; en ese espíritu de la sencillez era muy fraterno y lo que caracterizó a este altar es que todos hicieron todo”, dijo.

Autor de un gran legado

El Seminario Menor dedicó el altar a Renato Ascencio León, quien falleció el pasado 27 de junio de 2022, y que dejó un gran legado como obispo de la Diócesis de esta frontera.

“Él decía que era una valentía dejar toda una vida para empezar una formación sacerdotal, los del Menor quisieron devolver esa admiración porque los ligó a una educación digna”, mencionó el seminarista.