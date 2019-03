Conmemora la UTPN su sexto aniversario

Edificada en la zona desértica al norponiente de la ciudad desde el 2012, la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) se convirtió en la principal opción educativa para cientos de estudiantes radicados en esa zona de extrema pobreza.

Seis años atrás unos 200 alumnos llegaron al plantel recién construido y durante ese lapso la infraestructura de la institución ha crecido así como su programa académico, explica Ramón Chaparro, vocero de la UTPN.

Hoy en día la universidad atiende a más de mil 316 alumnas y alumnas que cursan las licenciaturas que se ofertan y atienden las necesidades del sector industrial fronterizo.

“Yo quería entrar a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero conocí el plan de estudios y me gustó. Yo no vivo en Anapra, vengo de la Bellavista, pero aquí me he sentido bien”, dijo Miguel Ángel, de 18 años.

El alumno se alzaba desde la puerta del aula magna donde ayer por la mañana se realizaba el concurso de canto, una de la actividades realizadas ayer como parte del programa festivo para conmemorar el sexto aniversario.

El vocero de la institución explicó que esta universidad inició operaciones el 2 de octubre del 2012, y fue hasta el 19 de marzo del 2013 cuando se constituye por decreto del Congreso del Estado y válida su formación oficial.

Las clases iniciaron con 262 alumnos registrados en los cuatro programas de Técnico Superior Universitario en Procesos industriales, Contabilidad, Operaciones Comerciales, Tecnología de la Información y Comunicaciones.

En el 2013 se liquida el programa de Contabilidad y se hacen los estudios de pertinencia para agregar otros programas educativos.

En el 2014 se agregan los programas de técnicos superiores universitarios de Mecatrónica y Gestión de Proyectos.

El vocero detalló que fue en septiembre del 2014 cuando iniciaron las primeras tres ingenierías en Logística Internacional, Industrial y Tecnología de la Información y Comunicaciones

A seis año de su creación la UTPN cuenta con una matrícula de mil 316 alumnos que cursan las ingenierías de Mecatrónica, Gestión de Proyectos, Industrial, Tecnologías de la Información y Logística Internacional, dijo el portavoz.





