Confunde cierre de Desarrollo Social

Gabriel Cardona / El Diario

Ciudad Juárez— Petra González se trasladó ayer en la mañana desde la colonia Héroes de la Revolución hasta la Monumental para acudir a la Dirección Municipal de Desarrollo Social a tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), pero ella y otras personas se encontraron con que no había personal para atenderlos, debido a la pandemia.

Un guardia que estaba en las instalaciones informó que no había nadie y que hasta la semana próxima se iba a reactivar el servicio.

Poco a poco llegaron más ciudadanos, como Isabel Regalado, quien vive en Porfirio Parra, en el Valle de Juárez; ella se dedica a vender dulces y ayer consiguió 20 pesos para ir a Desarrollo Social por una despensa, pero se tuvo que regresar con las manos vacías.

“En el DIF de Guadalupe venden las despensas a 30, 50 pesos, pero a mí no me quieren vender porque dicen que no tienen la orden de Chihuahua”, aseguró la mujer de la tercera edad.

La directora de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel, es una de las funcionarias de primer nivel del Municipio que tiene Covid-19 y se encuentra en cuarentena.

Domínguez aseguró ayer vía telefónica que en la dependencia sí había personal para atender a los ciudadanos, pero debido a que fueron a sanitizar las oficinas, se salieron del edificio.

Agregó que actualmente está suspendido el trámite de la credencial del Inapam por disposición del Gobierno federal, y tampoco se están entregando despensas porque ya se terminaron.

Sin embargo, dijo que a quienes solicitan alimentos se les está otorgando frijol, además de que se ofrece el resto de servicios que tiene la dependencia.

