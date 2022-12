Confunde ‘apresurado’ cambio de horario

Ciudad Juárez.— Luego de tres semanas de desfase con El Paso, la noche del martes juarenses tuvieron que atrasar sus relojes, lo que provocó confusión entre la comunidad, ya que el cambio de horario se realizaba de manera tradicional en domingo.

Ariadna Gutiérrez fue una de las ciudadanas afectadas por el cambio en el horario. Señaló que su teléfono no realizó el cambio de hora de manera automática y fue afectada por dicha confusión.

PUBLICIDAD

“En la mañana no se me había cambiado el teléfono automáticamente, y cuando llegué a la oficina ya se me había movido la hora, así que como por 30 minutos no supe la hora correcta”, mencionó.

Liliana fue otra de las confundidas por el cambio de horario. Explicó que aunque atrasó una hora el reloj de su teléfono inteligente, su alarma no sonó y llegó tarde a su trabajo, lo que le afectará en su salario.

“Tuve problemas con el horario y llegué tarde a mi trabajo, me hubiera gustado que el cambio en la hora hubiera sido en fin de semana como siempre lo hacían, porque crean confusión en la gente, realmente fue muy apresurado”, expresó.

Fue desde el pasado 6 de noviembre que la vecina ciudad de El Paso tuvo su cambio en el horario, y desde ese momento comenzó el desfase de una hora.

A través de un boletín, la diputada Andrea Chávez dio a conocer que la comunidad juarense debía atrasar una hora su reloj el martes antes de dormir para amanecer con el nuevo horario el día miércoles, y añadió que el Gobierno municipal realizaría una campaña de socialización para darle información a la comunidad acerca de dicho ajuste.