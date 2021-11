Confirman su vocación

Ciudad Juárez.— La Diócesis de Ciudad Juárez hizo el anuncio de la ordenación de cinco nuevos sacerdotes y dos diáconos transitorios, y que celebrarán su ordenación el mes próximo en la parroquia El Señor de la Misericordia, con foro limitado debido a la pandemia que aún se vive.

Jesús Iván Flores, Francisco Javier Bueno Guillén, Diego Guadalupe García Camacho, Víctor Alberto Pineda Álvarez y Andrés Villalobos, fueron ordenados diáconos transitorios el pasado mes de febrero de 2021.

Por su parte, José Farías Ruiz y David Hernández Martínez serán ordenados diáconos transitorios después de haber concluido su formación en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez el pasado mes de mayo.

Fue el pasado martes 9 de noviembre que se hizo el anuncio en la Junta de Presbiterio, y que corrió a cargo de monseñor José René Blanco, vicario general de la Diócesis de Ciudad Juárez, en nombre de monseñor José Guadalupe Torres Campos.

“Me siento muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad, este don que no lo he merecido, pero Dios ha puesto su mirada en mí y sigue llamándonos, invitándonos a seguirlo. Espero darlo todo con la ayuda que siempre he tenido en mi proceso, en mi caminar”, expresó José Farías Ruiz, próximo a convertirse en diácono.

Será este próximo 8 de diciembre a las 6:00 de la tarde, en la Fiesta de la Inmaculada Concepción, la fecha de ordenación que fue elegida por monseñor José Guadalupe Torres Campos, y que coincide con la Clausura del Año de San José, decretado por el Papa Francisco para reflexionar sobre la figura del padre terrenal de Jesús.

“Me siento muy alegre por este paso que ya por fin se va a dar, en el cual se confirmaba una vocación que al principio tal vez era no tan segura, no tan clara, pero que ya con el pasar de la experiencia, la gracia de Dios, la oración del pueblo, ya por fin se consolida. También muy bendecido, muy amado por Dios, por la Diócesis, por todos los que forman parte de esta experiencia de formación”, dijo Víctor Alberto Pineda Álvarez.

Para respetar los protocolos se tendrá aforo limitado para los familiares de los futuros sacerdotes y diáconos, aunque se realizará la transmisión por medio de las redes sociales de la Diócesis de Ciudad Juárez.

Sacerdotes

• Jesús Iván Flores

• Francisco Javier Bueno Guillén

• Diego Guadalupe García Camacho

• Víctor Alberto Pineda Álvarez

• Andrés Villalobos

Diáconos

• José Farías Ruiz

• David Hernández Martínez