Confirma complicidades: Cabada

Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada Alvídrez, expuso que es delicado que alguien que se dedicara a combatir el narcotráfico, como Genaro García Luna, haya sido detenido acusado de ese delito.

“Por supuesto que las autoridades norteamericanas deben traer toda la evidencia, son cuestiones ejemplares, fue un funcionario de primerísimo nivel y lo están señalando por recibir sobornos del narcotráfico, es muy delicado”, mencionó.

“Lo único que pasa es que se confirma lo que los ciudadanos hemos sabido durante muchos años, las complicidades de autoridades, y se dan a todos los niveles y luego veamos cómo está el país, todo tiene consecuencias y cuando se permite que un funcionario que tiene como prioridad atacar el narcotráfico sea cómplice del mismo, pues vean ustedes porque han crecido los grupos criminales”, mencionó.

Cabada declaró ayer que este asunto es de conciencias, y hay gente que no lo piensa así porque no tienes escrúpulos y permite ese tipo de acercamientos.

“Por supuesto que funcionarios de gobierno, donde me incluyo no estamos exentos a que quieran acercarse a hacer ofrecimientos. Ahí es donde debemos de tener cuidado quienes tenemos una responsabilidad de no permitir ese tipo de acercamientos, yo lo digo por lo que a mí compete, por lo que me ha tocado vivir, yo he cuidado mucho eso, y he demostrado con trabajo que simple y sencillamente yo no comulgo con quienes se dediquen a esas ilícitas actividades”, mencionó.





