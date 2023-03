Confiesa asesinato de hombre

Ciudad Juárez.— Las voces que escuchaba por la noche culpándolo le impedían dormir. El desvelo cada vez más frecuente, el cargo de conciencia y una severa adicción al ‘cristal’ le provocó tal crisis que Daniel G. G. decidió confesar el asesinato de un hombre, que supuestamente acosó a su novia y al que después sepultó en el patio de su casa con la probable ayuda de dos amigos.

El acusado también dijo vender ‘cristal’ para el grupo delictivo Los Artistas Asesinos o “doblados”, que controlan la venta de esa droga en el fraccionamiento.

Ésta es la historia de un hombre de 19 años radicado en una de las colonias al suroriente de la ciudad, que aumentó su consumo de la metanfetamina sintética en los últimos meses, al grado de vivir escuchando voces dentro de su cabeza por el crimen que, dijo, cometió meses atrás.

La víctima hasta el momento permanece en calidad de desconocida y la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. El cuerpo fue exhumado el pasado primero de marzo, narró el agente del Ministerio Público (MP) ante el juez de Control Lorenzo Armando Villar, que concedió la orden de aprehensión contra el acusado de 19 años.

Al inicio de la audiencia de formulación de imputación el juez le informó al acusado sus derechos, ente ellos el contar con una defensa legal gratuita, a ser tratado como inocente y a impugnar las resoluciones que emita el juez de considerarlo así necesario.

Daniel G. G. nombró a una abogada de oficio de apellido Domínguez como su defensora legal.

Tras explicar que el medio de detención fue por una orden de aprehensión, el Ministerio Público procedió a fincar los cargos legales por el delito de homicidio calificado e inhumación clandestina de cadáveres contenidos en la carpeta de investigación 1283/23.

El MP expuso que existe una investigación en contra de Daniel G. G. por el delito de homicidio calificado, ya que entre agosto y noviembre del 2022 llegó a su casa, marcada con el número 4312 de la calle Senderos de Nueva Cerrada, un hombre sólo identificado en el Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres (SIEC) número 414/2023/37 del Servicio Médico Forense.

Tras discutir y pelear, Daniel lo asfixió con su cinturón y después cavó un hoyo en el patio de su casa, luego llegaron dos amigos y lo ayudaron a enterrar el cuerpo en el patio.

Por estos hechos, el MP formuló la imputación por los delitos contenidos en los artículos 123, 124 y 127, en relación con el artículo 136 fracción VI del Código Penal del Estado.

Una vez formulada la acusación, la representación social solicitó el auto de vinculación a proceso al exponer que Daniel G. G. declaró de manera libre y espontánea el pasado 28 de febrero que había privado de la vida a un hombre.

“Quiero pagar por lo que hice, ya no puedo dormir por las noches, la conciencia no me deja en paz”, dijo ante la representación social, según la lectura realizada en audiencia inicial.

Dijo que inició una relación sentimental con una mujer llamada Laura y hace cerca de tres meses le dijo que la estaban siguiendo cuando iba a tomar el camión para ir a su trabajo; siguió a su novia y ubicó al hombre que la acosaba.

Dijo que esa misma noche el hombre fue a su casa a venderle una bicicleta, aunque en realidad fue a agredirlo con una navaja y él se defendió con un cinturón y con ése lo ahorcó hasta que dejó de respirar. Sólo recordó que estaba vestido con pantalón de mezclilla azul y camisa negra con tenis blancos.

Ese mismo día le hizo una llamada una persona y le dijo que fuera a una tienda de conveniencia cercana para darle droga para vender, y luego fue a buscar a una persona que sabía que lo quería matar por vender drogas por su cuenta y no para “los doblados”.

Quedó de conectar a uno de ellos que sabe que lo quería matar para quedarse con su señora.

“Me llevé al que quería quedarse con mi morra. Fui a la casa del que me puso, lo ahorqué, fue a seis casas de mi casa”, narró al MP.

Dijo que empezaron a pelear, tomó el cinturón y mató a la persona, luego se retiró del lugar y quería declarar porque no podía con la culpa y quería pagar por los hechos.

Los investigadores también ubicaron a Laura Leticia “N”, quien se identificó como la pareja sentimental de Daniel G. G.

La mujer dijo que reside en el mismo fraccionamiento que Daniel, es empleada de una empresa maquiladora y sale de su casa desde las 4:40 horas para dirigirse al punto donde la recoge el transporte de personal.

En el mes de agosto, se dio cuenta de que un hombre la seguía a bordo de una bicicleta y aunque inicialmente pensó que era Daniel, se dio cuenta de que no era él, por lo que le contó a su pareja que era acosada por un hombre.

Sin precisar fecha, dijo que le comentó que sabía quién la andaba siguiendo y que ya lo tenía en la casa, ella dijo que pensó que lo tenía secuestrado o algo así, no que lo había matado y enterrado en el patio de la casa.

Explicó que Daniel estaba muy mal a causa del consumo de ‘cristal’ y que no tomó muy en serio sus palabras.

Los investigadores realizaron un cateo en la vivienda de Daniel y exhumaron el cadáver del hombre desconocido, por lo que solicitó la audiencia de vinculación a proceso, la cual quedó programada para el próximo 8 de marzo. La representación social solicitó la prisión preventiva oficiosa por 24 meses y cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

