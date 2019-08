Confían milagros a San Lorenzo

Ciudad Juárez— Desde hace 20 años Gustavo Baquera acude al santuario de San Lorenzo para orar por la salud de su familia, en especial por una de sus hijas, quien padece cáncer y ha sido intervenida en cinco ocasiones.

“Yo lo que le pido mucho es por mis hijos y mi trabajo y por la salud, y siempre me ha ayudado; sí es milagroso”, expresó.

Como él, decenas de fieles se encontraban ayer frente a la imagen del santo patrono de los juarenses.

Velas con la imagen del santo, flores y oraciones fueron ofrecidas por familias que acudieron al recinto como cada año para agradecerle los favores.

El altar mayor tiene una imagen de 1957, que trajo de México el párroco Jesús Alarcón, antes de que se constituyera como diócesis, pero la reliquia más pequeña se encuentra en un oratorio, y es la que más adoran sus fieles católicos, dijo el sacerdote Alfredo Abdo, director del santuario desde hace 28 años.

Otras de las reliquias con las que cuenta el templo fueron traídas hace más de 20 años por un sacerdote que se encontraba en la Basílica de San Lorenzo, en Roma. Estas constan de pedazos de falanges de San Lorenzo, que se pusieron en una imagen, y otra pieza se tiene resguardada para substitución en caso de que sucediera algún percance, explicó el padre Abdo.

El sacerdote explicó que debido a que el río Bravo crecía y arrasaba con las construcciones, San Lorenzo se levantó de 1682 a 1830. En este último año se reubicó más alejado del río, aproximadamente dos kilómetros hacia el sur.





‘Siempre venimos en familia’

“El templo ha crecido desde principios de siglo XX, en 1959 que se construyeron las torres y otra remodelación se hizo en los últimos años, el templo fue creciendo y junto con ello fue creciendo la devoción”, expuso el sacerdote.

“Lo bonito de todo es la unidad, cómo nos integra como pueblo, tener el testimonio de una persona que para nosotros vale y lo que lo representa. Hay quienes no logran explicarse cómo es que sea milagrosa la prenda, la imagen”, dijo Abdo.

Algunos fieles que acuden en las fiestas patronales ofrecen una manda al santo, pero en caso de que no se cumpla pueden tener un incidente, el cual puede ser una quemadura.

“Es un mito, pero muy arraigado, yo en algunas fiestas patronales le insistía a la gente, pero no faltaba que terminaba la misa, se acercaba y me decía: a mí sí me quemó, y yo qué hago cuando la gente me dice eso, pues que si le promete, cúmplale”, manifestó el sacerdote.

Jorge Valdez tuvo una lesión en la pierna que lo dejó hospitalizado, ayer visitó el recinto, en el que colocó una veladora para agradecer su salida del hospital. Junto a él también oraban su hija y su nieta.

“Yo me acuerdo que mi mamá me traía desde que era niño, casi siempre en estas fechas venimos en familia, ya tengo 40 años, sigo viniendo”, dijo el entrevistado.





Recomiendan manejar con precaución en el sector

La Dirección de Tránsito Municipal recomendó a los conductores ir con precaución para evitar accidentes por el cierre de un tramo de la avenida Rafael Pérez Serna, debido a las festividades que se realizan por la fiesta de San Lorenzo.

José Luis Sánchez, vocero de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), informó que durante la mañana de ayer no se presentaron percances viales, pero para resguardar la seguridad de los conductores se mantendrá un operativo en las calles aledañas a San Lorenzo.

El cierre de calles secundarias inició desde este pasado miércoles, por lo que ayer elementos de la dependencia se encontraban en el resguardo de varias vialidades.

En la Rafael Pérez Serna y Paseo Triunfo de la República, Fray Junípero, Filosofía, avenida Del Charro, Rafael Pérez Serna y Melquiades Alanís en ambos sentidos, Valle de Juárez y Laguna de Tamiahua, se confirmó.

“A los automovilistas se pide salir con tiempo de casa, tomar vías alternas para llegar a su destino, conducir con precaución y a baja velocidad, ceder el paso y no estacionarse en lugares prohibidos, así como seguir en todo momento las indicaciones de los agentes de Tránsito”, se indicó.

Además se recomendó a los visitantes a la feria vigilar a los niños, caminar por las banquetas y cruzar por las esquinas.

Como parte del operativo se desplegó a cinco agentes pedestres, un motociclista y tres unidades en recorrido, dijo el vocero.

Los elementos de la corporación también apoyaron en la peregrinación religiosa y continuarán dirigiendo el tráfico en la zona de la feria, confirmó la dependencia.





