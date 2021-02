Confían en que segunda dosis llegará pronto

Omar Morales / El Diario de Juárez / Trabajadores de la Salud afuera del hospital 6 del IMSS

Ciudad Juárez— Sindicatos confían en que se solucionará pronto la falta de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer/BioNtech contra el Covid-19, que espera su personal y para la que no se ha fijado la fecha de arribo.

Pablo Serna, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), y Rubén Meza, del Sindicato de Médicos y Enfermeras del Instituto Chihuahuense de la Salud (Smeich), dieron su postura.

Ambos secretarios sindicales concordaron en que todavía es prudente esperar a que desde el nivel federal se haga lo pertinente para agilizar el anclaje de tal biológico, antes de la necesidad de acciones de presión.

Si bien los “héroes” de los hospitales que atienden pacientes de coronavirus comenzaron a ser inmunizados desde el pasado mes, solamente han recibido una de dos unidades de la referida fórmula norteamericana.

Para generar una correcta inmunidad, el biológico requiere un par de inoculaciones con lapso que primero se dijo de 21 días una de otra, y aunque ese plazo se cumplió, no hay rastro de las inyecciones.

Al respecto, los dos afirmaron que el tiempo de gracia entre una y otra dosis puede extenderse a poco más de los 40 días. No obstante, se dijeron esperanzados en que no será necesario que pase tanto tiempo.

“Todavía hay tiempo, por eso no es la postura tan enérgica. A los trabajadores pedimos que sean pacientes en que va a llegar, eso nos ha dicho nuestra autoridad y confiamos en que se va a cumplir”, afirmó Serna.

A su vez, Meza reconoció que existe incertidumbre entre el personal. Sin embargo, destacó que imperará la diplomacia y permanecerán en espera de que desde el Ejecutivo federal se les dé una solución oportuna.

“Confiamos en que no serán necesarias medidas de otro tipo para que se nos aplique la vacuna. Creemos que no será necesario”, señaló. Además, se buscó postura de Sofía Calzadillas, del Sutichs, pero no hubo.

Consultada, Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, indicó que al momento el nivel central, que coordina la estrategia, no le ha facilitado al Estado los detalles de este lote.

Sin embargo, agregó que el subsecretario de Salud a nivel nacional, Hugo López-Gatell, manifestó que es posible que el día 15 arribe a México la siguiente remesa, y posteriormente se distribuiría a todo el país.

avargas@redaccion.diario.com.mx