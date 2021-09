Confía Mesa en cambios sobre seguridad

Ciudad Juárez— Proyectos con resultados rápidos, dar oportunidad a los líderes locales para que se encarguen de la seguridad y la depuración policiaca fueron parte de las primeras peticiones de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez a los nuevos gobiernos estatal y municipal.

“Sí estamos esperanzados, es una realidad. En la Mesa estamos esperanzados a que cambiemos la dirección que teníamos”, destacó su coordinador, Guillermo Asiaín.

Dijo que las primeras reuniones que se tuvieron tanto con el ahora presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar como con la gobernadora María Eugenia Campos, lo primero fue el enfoque en algunos proyectos que podían tener un retorno rápido por la inversión.

“Para el presidente municipal fue la urgencia de incorporar aquellas cámaras que no estaban incorporadas al sistema inteligente, le hicimos ver que el costo que tenía era menor para el impacto positivo que puede tener mil cámaras en la plataforma inteligente”, comentó.

El segundo punto de enfoque fue en los nombramientos de quienes se harán cargo de la seguridad en la ciudad, y una de las principales peticiones es que fueran mandos locales.

“Hicimos mucho énfasis en los diferentes nombramientos, una de las cosas que les pedimos a las autoridades fue que dieran oportunidades a liderazgos locales. Y por dar la oportunidad no es darle chanza, sino evalúalos y con base en las evaluaciones decide qué es lo mejor y si los resultados no están ahí, pues quítalos también si los tienes que quitar”, explicó.

Sobre los nombramientos

Dijo que en el caso de César Muñoz, nombrado secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), “es una persona que ya estuvo al frente, no tiene que aprender, a lo mejor tiene que reinventarse en su operatividad, pero no es un desconocido. No desconoce la ciudad y no desconoce la institución. Entonces vemos esos dos factores como factores que le pueden ayudar. Entonces eso positivo le encontramos al nombramiento”.

El nombramiento de Guillermo Arturo Zuany Portillo como responsable de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en la Zona Norte “era natural”, por su carrera y porque es de confianza de la gobernadora, mientras que hasta ayer todavía no sabían si el fiscal Jorge Nava López continuaría con su puesto.

La tercera petición “tiene que ver con el cómo. Y la respuesta elemental fue ‘déjenos ver cómo se recibe la administración’, para ver cómo vamos a ejecutar los diferentes planes. Algo que sí hicimos mención muy fuerte fue que Juárez, y las comunidades que tengan mayores riesgos, mayor vulnerabilidad ante la violencia sean las que reciban más recursos…. Hoy en día no estamos en paz en esta comunidad, por lo tanto creemos que los recursos deberían de estar en donde están la mayoría de las problemáticas”.

La cuarta petición fue la depuración policiaca, para sacar a los malos elementos y promover a los buenos.

“Uno no puede hablar de buena fe cuando tienen apenas 20 días gobernando, creemos que tienen una buena intención, pero hay que ver si esa intención se resuelve, sí llega a resultados”, apuntó Asiaín.