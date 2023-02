Conectarán agua sólo a los que comprueben propiedad

Ciudad Juárez.— La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) conectará a la red de agua potable solamente a vecinos de Anapra que presenten títulos de propiedad de los terrenos donde se asienten; sin embargo, tanto la dependencia como los habitantes del sector reconocen que carecen de la documentación.

“La Junta es un órgano conciliador. Lo que buscamos es que la gente voluntariamente se acerque y demostrando la propiedad de la tierra, haga un contrato y pongamos un medidor. El medidor no cuesta un solo peso”, comentó el vocero de la dependencia, Daniel Valles.

El funcionario señaló que la instalación de estos medidores es importante porque el aparato permite hacer un cálculo de cuánta agua se necesita en el área.

“Estamos haciendo una investigación en sitio para ver dónde están, cómo están (las conexiones irregulares). Yo creo dentro de ocho días tendremos los resultados, más o menos”, agregó.

El martes, la descentralizada informó que detectó al menos cuatro kilómetros de manguera usados para suministrar agua potable de manera clandestina a decenas de viviendas y negocios en la zona de Anapra, contigua a Lomas de Poleo.

Además, el funcionario adelantó que también se contempla “cortar” las líneas irregulares que sean detectadas en la zona y evitar la fuente principal de suministro, punto que no ha sido identificado por la JMAS.

Sin embargo, habitantes del sector afirmaron que no cuentan con documentación que los acredite como dueños de sus propiedades, lo que les impide hacer un contrato con la JMAS.

“Aquí la mayoría ya ve que estamos colgados, porque hemos tratado de hacer contrato y no se puede porque ponen muchos pretextos, de que debe haber escrituras, que tiene que tener recibos y eso no se puede hacer, pero sí es una prioridad hacerlo para que estemos bien. Ni siquiera somos promovidos para estar en el censo de población, no se nos reconoce y por eso no tenemos derecho al agua”, dijo Fernando Sulvarán Ventura, residente de Lomas de Poleo.

“Lo que queremos es que contrate, pero legalmente tienen que demostrar el usufructo de la tierra”, sentenció Valles.

De acuerdo con datos de la JMAS, en esta frontera existen más de 50 mil tomas clandestinas de agua potable.