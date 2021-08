Conductora cae en zanja: ‘toda la ciudad está hecha garras’, reclama

Un vehículo que circulaba sobre la calle Ignacio Mejía y Henry Dunant, casi frente al hospital número 6 del Seguro Social cayó en una zanja llena de agua de las obras que se realizan en el lugar y las cuales no cuentan con señalamientos.

El desperfecto en forma triangular mide aproximadamente 20 metros de largo y cinco de ancho y se encuentra frente al centro comercial Plaza de las Américas en una calle colapsada por la construcción de jardineras y por la ciclovía que deja solo un carril para la circulación.

El vehículo Nissan Sentra color negro, modelo 2014 con placas nacionales quedó con todo el eje izquierdo en el interior del desperfecto por lo que su conductora estaba a la espera de una grúa para poder sacarlo y llevarlo a un taller.

Berenice de la Fuente, propietaria y conductora del vehículo, dijo que conducía sobre la vialidad, en la cual se hizo una larga fila por el congestionamiento provocado por un alto improvisado, la jardinera y la ciclovía; frenó debido a que el vehículo de enfrente llevaba una ‘traila’ pero su unidad se barrió debido a la tierra del pavimento y para evitar pegarle giró hacia el lado izquierdo pensando que era solo un encharcamiento debido a que no cuenta con el señalamiento de que se trata de una zanja.

“No tiene señalamientos, no tiene absolutamente nada, toda la ciudad está hecha garras, no nada más es este espacio en estas avenidas tan transitadas, es en muchos y me tocó ahora a mí y hago un llamado de que arreglen todas la ciudad de cómo está destruida”, mencionó.

Mientras esperaba la grúa, dijo que tendrá que solucionar sola este problema aunque lo justo sería que las autoridades responsables de estos desperfectos se hicieran cargo.