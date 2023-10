Conducen a la frontera a un futuro próspero

Ciudad Juárez.- En la necesidad de ver a un Juárez moderno, próspero y sustentable, a través de la metodología que surgió en Europa en 2012 conocida como Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3, por sus siglas en ingles), fue que Frente Norte vio la oportunidad para conducir a la frontera a un mejor futuro.

Se trata de una serie de procedimientos que al momento de aplicarlos en una región se espera que haya un crecimiento inteligente y sostenible que la encaminen a un futuro próspero.

Esto fue lo que vio un grupo de especialistas para ser aplicado en la frontera, quienes analizaron las ventajas competitivas para ser aprovechadas al máximo, por ello en 2019 comenzaron a trabajar con RIS3.

Orlando Daniel Avitia, director de Frente Norte, explicó que con esta organización se pretenden desarrollar proyectos que apoyen en el ámbito de manufactura, medio ambiente, educativo e incluso de emprendimiento para crear una ciudad con facilidades y crecimiento en un futuro.

“Lo que hacemos es conectar, articular e impulsar proyectos que se plantean al Gobierno municipal y estatal, organismos de la sociedad civil, empresarios y al área académica. Hacemos un análisis de temas para buscar a los responsables como lo es las deficiencias del transporte público, la ciclovía, entre otros”, dijo Daniel.

Con su eslogan “Crear una ciudad amigable, cultural y viva”, Frente Norte depende de la asociación Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A. C., que está conformada por empresarios líderes, como Alejandra de la Vega y la familia Zaragoza.

Aunque la organización está conformada sólo por un consejo técnico y el área de comunicación, su intención para lograr su meta es creando proyectos que pongan en práctica todas aquellas actividades que fomenten las ventajas de crear un mundo autosustentable y tecnológico en apoyo con otras asociaciones.

“La línea que traemos no es avanzar de la A a la Z, si no de la A a la B. Queremos empezar con todo aquello con lo que se pueda trabajar para hacer pequeños cambios. De hecho, cada propuesta se abre no sólo para especialistas, sino para toda aquella persona interesada en participar”, dijo Daniel.

Entre los proyectos que han desarrollado es Juárez IA Fluency, en colaboración con el Centro de Inteligencia Artificial y apoyo de Microsoft, que buscan impulsar, a través de talleres y actividades, la conciencia y el conocimiento sobre la Inteligencia Artificial (IA).

Además, también traen el proyecto, el cual aún no tiene nombre, que busca que las empresas lleven a cabo un trabajo de simbiosis industrial, es decir, que el desecho que genere una maquiladora funcione como insumo para otra para evitar contaminación o pérdida de algún material.