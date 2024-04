Condiciones de cuerpos en fosas clandestinas dificultan su identificación

Ciudad Juárez.-De las 24 víctimas de homicidio doloso que han sido encontradas en el año en fosas clandestinas en viviendas y terrenos despoblados de la ciudad, solo una ha sido formalmente identificada, debido a las modificaciones que han sufrido los cuerpos con el paso de los años y el terreno donde son inhumadas, declaró ayer el fiscal regional, Carlos Manuel Salas.

El titular de la Fiscalía de Distrito Zona Norte señaló que se ha llegado a esos cuerpos gracias a información que proveen desde los familiares, asociaciones que trabajan por personas desaparecidas, e incluso personas detenidas por crímenes diversos que dan indicios de dónde encontrar los cuerpos.

“Siempre que nos brindan información que tiene indicios de veracidad, vamos, buscamos con equipo especializado, con drones, antropólogos, equipo científico que se requiera, canes especializados en olfateo, y hemos tenido éxito”, dijo el fiscal regional.

Sin embargo, las condiciones en que son halladas los cuerpos dificultan su identificación. “Por el tiempo que ya tienen inhumados no tienen huellas digitales, no tienen piel para identificar los tatuajes, ya no existe la mayor parte de la ropa, por lo que se vuelve difícil”, añadió.

Derivado de estas dificultades, se tiene que recurrir a trabajos de genética, que tardan entre dos y cuatro meses con las pruebas para ofrecer resultados confiables, comentó.

Además, la lista de personas fallecidas por identificar es alta, pues el Servicio Médico Forense recibe, además –añadió Salas–, a víctimas de homicidio doloso, muertes naturales, a personas en situación de calle fallecidas, y demás cuerpos de los que se busca identificación para liberar la capacidad de las instalaciones del Servicio Médico Forense.

“Vamos a seguir trabajando, y cada vez que tengamos indicios e información vamos a seguir buscando, porque es terrible tener una persona desaparecida”, finalizó.