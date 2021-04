Condenan represión

Ciudad Juárez— La detención de manifestantes y de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, Adriana Fuentes Téllez, consternó y movilizó a actores de otras fuerzas partidistas que condenaron la represión puesta en marcha por el Gobierno del Estado.

Un Estado “opresor, represor y misógino, además de violento y autoritario” es como calificaron en comentarios a la administración estatal, cuya Secretaría de Seguridad Pública, señalaron, actuó de manera arbitraria contra mujeres y adultos mayores.

Al defender a la candidata priista y a través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido condenó “su detención arbitraria, que dibuja de cuerpo entero al Gobierno de Chihuahua, un gobierno opresor que no quiere escuchar la voz de los ciudadanos, y que a través de estos actos de intimidación buscan callar a quienes se atreven a manifestarse”.

También la candidata del PAN al Gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, se apostó debajo del puente “Al Revés” para pronunciarse, señalando que la actuación de ayer fue característica de un gobierno autoritario.

“Esto no le pone más que la cereza al pastel de lo que es este Gobierno: un Gobierno autoritario”, consideró, luego de afirmar que el uso de la fuerza en este caso estuvo totalmente rebasado, y que nunca en otro municipio, durante esta administración, se había registrado algo similar.

“Rechazamos esa violencia en lo particular, porque no debe usarse irracionalmente la fuerza pública en contra de los ciudadanos cuando se trata de expresar un rechazo a una obra en este caso; sabemos que las y los ciudadanos fueron maltratados y lo lamentamos mucho, no creemos que debe ser así, debe haber diálogo cuando se trate de obras como esta y lograr un consenso, pero nunca usar la fuerza pública de manera irracional”, dijo a su vez Javier González Mocken, aspirante a la alcaldía por el PAN-PRD, quien acompañó a la panista.

Cruz Pérez Cuellar, aspirante a la alcaldía por Morena, señaló que parece que las autoridades en materia de seguridad no están enfocadas en combatir la delincuencia, sino más bien a las personas que tienen una gran inconformidad con el destrozo “que está haciendo en la ciudad el gobernador corrupto Javier Corral”.

“Está claro que la única explicación que puede tener es que están cobrando el diezmo; están determinados en no parar las obras porque están llenándose los bolsillos de recursos y no les importa lo que está pasando con la comunidad juarense”, expresó.

Y ante ello, agregó: “volver a exigirle a Javier Corral y a Sergio Madero que paren las obras y que dejen que sea la próxima administración la que ponga orden, y que respeten a los manifestantes”.

También pidió al presidente municipal en funciones Carlos Ponce que frene las obras. “Parece que el presidente está pintado en Ciudad Juárez, viene el Gobierno del Estado, hace y deshace con una anarquía total y absoluta y el alcalde no sabemos qué está haciendo. Le exijo al presidente que, aun cuando vaya a estar unos cuantos meses, que por amor a la ciudad se le ponga un alto al Gobierno del Estado”.

Graciela Ortiz, candidata del PRI a la gubernatura, manifestó su repudió por el uso y exceso de la fuerza pública contra ciudadanos, quienes están ejerciendo sus derechos constitucionales.

“No es la manera como nuestra autoridad policial debe actuar, son personas que libremente expresan sus ideas contra una obra que consideran está mal diseñada, por ello condeno rotundamente la detención arbitraria y violenta para con mi compañera candidata y el resto del grupo detenido por elementos estatales”, dijo Ortiz.