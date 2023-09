Concluyen registro de deuda en SHCP

En los 18 meses que duró el trámite de registro de la deuda del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua ante el Gobierno federal –y que es requisito para buscar mejores condiciones de pago–, el pasivo requirió de 419 millones de pesos (mdp), 297.9 de ellos sólo de intereses.

El monto se desprende del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2022, que reporta un pago de 273.2 millones por este concepto –187.8 de intereses–, y el de 2023, que enlista 145.7 mdp para el total y 110 mdp del puro costo de los préstamos.

PUBLICIDAD

A inversión pública, por separado, la dependencia no ha destinado recursos este año.

El Gobierno estatal reportó esta semana la conclusión del trámite de inscripción de esta deuda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo cual es requisito para que la dependencia pueda reestructurar los dos créditos que obtuvo en diciembre de 2015 –por un total de dos mil millones de pesos–, cuando obtuvo la concesión de los puentes internacionales, que son una infraestructura federal.

Los dos créditos, uno por 700 millones de pesos y otro por mil 300 millones de pesos del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), aparecieron finalmente el pasado 31 de agosto inscritos en el Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la SHCP.

“Después de prácticamente un año y medio, que empezamos con los trámites ante la Unidad de Coordinación de las Entidades Federativas el registro de los créditos del fideicomiso, la semana pasada nos notificaron el registro”, dijo el miércoles Rogelio Hernández, director del Fideicomiso, en conferencia de prensa.

“Fue un proceso muy largo, sobre todo porque implicó una regularización de algo que no se hizo en su momento, y no se hizo porque no existía el marco federal que así lo requiriera”, agregó Oscar Ibáñez, representante en Juárez del Gobierno del Estado.

El mismo informó que la inscripción en el registro de SHCP “es un requisito previo para poder hacer cualquier tipo de renegociación de las tarifas, de los intereses pactados”.

Ninguno de los dos funcionarios respondió ayer solicitudes de información sobre las modificaciones que buscarán con la reestructura y la fecha de la licitación de la misma.