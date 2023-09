Concluye temporada de albercas del AquaDIF el próximo domingo

Ciudad Juárez.- La temporada de las albercas del AquaDIF cierra el domingo próximo 10 de septiembre, dio a conocer la descentralizada este día.

Para el fin de la temporada 2023 habrás muchas sorpresas, como karaoke desde las 11 de la mañana, se informó.

Las albercas del AquaDIF se ubican en el parque El Chamizal, en calle Costa Rica, sin número.

El costo de entrada es 70 pesos por adulto y 35 para menores de 12 años, 50 por ciento de descuento a personas adultas mayores y gratis para las personas con discapacidad.

El reglamento para las albercas es; no introducir bebidas alcohólicas, no objetos de vidrio, no camisetas, no short de mezclilla, bañarse en las regaderas antes de entrar a las albercas, no mascotas y dejar limpia el área que utilizaron antes de retirarse.