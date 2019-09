Concluye Semana de la Ingeniería

Ciudad Juárez— La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) concluyó la Semana de la Ingeniería, con la cual a través de diferentes eventos culturales, deportivos y académicos, busca motivar a los estudiantes para involucrarse en temas relacionados con la profesión que estudian.

Cinthia Vanessa Esquivel Rivera, jefa de la Unidad Administrativa del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), indicó que en esta ocasión se realizaron 120 conferencias, 35 cursos y talleres, 20 concursos, ocho actividades deportivas y cuatro visitas guiadas a empresas.

Las actividades iniciaron el lunes y concluyeron ayer, y se contó con la asistencia de más de 4 mil universitarios, detalló.

Algunas de las ponencias, fueron “El Diseño el mundo: del uomo vitruviano de Leonardo”, a cargo de Rafael Martínez, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), su intervención fue basada en pláticas sobre Leonardo Da Vinci.

“Particularmente, la sesión que elegí fue: Características del hombre vitruviano como modelo de diseño del mundo; lo que sostiene Leonardo, lo que se tomaba en esa época como algo cierto, es que el creador de alguna manera había acordado ciertas medidas al hombre que reflejaba las medidas del universo.

Entonces, las proporciones que podemos ver en la figura humana nos pueden servir para tratar de entender o vislumbrar cómo está construida la arquitectura del mundo y en particular, cómo se deben utilizar para construir edificios”, mencionó el expositor.

Otro de los invitados fue Carlos Torres Alcaraz, adscrito a la Facultad de Ciencias UNAM.

“Siempre he sido bien recibido, encuentro mucho entusiasmo de parte de los muchachos por escuchar conferencias que no son sobre temas tan técnicos, de matemáticas. Claro, hablamos de cosas de matemáticas, pero no es de algún tema muy específico como álgebra, geometría, etcétera. Sino más bien son reflexiones en torno a cuestiones que tienen que ver con lógica, con filosofía de las matemáticas o con su historia”, comentó.

Su ponencia “Lo visual y lo deductivo en las matemáticas” fue programada durante cuatro días dentro de la Semana de Ingeniería.

El objetivo principal de esta edición #25 de la Semana de la Ingeniería es la convivencia docente-estudiante en otro tipo de ambientes, agregó Esquivel Rivera.

“Al Instituto le deja la experiencia de saber las inquietudes de nuestros alumnos, porque ahora el resultado de esas conferencias será documentado a través de una encuesta en la página de la universidad (www.uacj.mx). Al finalizar la semana, el alumno entrará a contestarnos esa encuesta sobre cada una de las conferencias o talleres a los que asistió y, de todo eso, nosotros haremos una retroalimentación para mejorar, corregir y empezar a ver nuevos temas que los asistentes requieran o les interese conocer para nuestra siguiente edición”, concluyó.