Concluye segunda dosis para rezagados

Ciudad Juárez.— Dayana Pérez, de 18 años, completó por fin su esquema de vacunación contra el Covid-19 de AstraZeneca en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en Ignacio Mejía y Montes de Oca. Su proceso de vacunación tardó dos horas, pero aun así se dijo contenta, pues recibió su segunda dosis. Exhortó al resto de los ciudadanos a que se inoculen para incrementar sus anticuerpos frente al Sars-CoV-2.

Fue una de 49 mil 500 personas rezagadas que se aplicaron la primera inyección en noviembre de 2021; afirmó que no pudo acceder en tiempo y forma al antiviral, puesto que al tener en ese entonces 17 años no se lo facilitaron en las pasadas jornadas, por lo que ayer finalmente pudo acceder a dicha inyección, con la que, afirmó, se siente más segura ante el coronavirus, aunque de todas formas, dijo, tendrá cautela.

“La primera vez que pusieron a los de 18 todavía no los cumplía y no me dejaron, aunque me faltaban unos días. Tuve que esperarme hasta noviembre para la primera y por eso ahorita ya vine por la segunda (…) Les pido vacunarse, porque ahorita hay muchos contagiados, y veo que ya no se enferman como antes porque ayudan las vacunas”, dijo la fronteriza, que accedió al biológico británico en el inmueble deportivo.

En recorridos pudo constatarse que la hilera de personas fue muy larga. Comenzó desde Ignacio Mejía, doblando en la avenida Lincoln y subiendo por Coyoacán, hasta la avenida de Las Américas y siguió en la Juan Escutia, donde hizo un retorno en Coyoacán y descendió hasta la Montes de Oca, donde continuó hasta Ignacio Mejía, a la entrada al inmueble, que despachó incluso hasta después del horario establecido.

La sede en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) no fue excepción. La fila comenzó desde el instituto, sobre la avenida Universidad Tecnológica, y dobló en la vialidad Praderas del Norte, a un costado del Colegio de Bachilleres (Cobach) 9, siguiendo por algunos baldíos aledaños. La jornada de aplicaciones duró dos días. Luego de ésta, la Secretaría de Bienestar dio a conocer que seguirán los refuerzos para los de 40 a 59 años.