Concientizan sobre género a empleados del Municipio

Ciudad Juárez.— Después de concluir el diplomado Política Pública con Perspectiva de Género, Rafael Salvador, del área de Justicia Cívica del Municipio, sabe ahora que se debe trabajar para que las mujeres no enfrenten desigualdades.

“Como servidores públicos no estamos sensibilizados, como cuestiones que no habíamos visto, el trato a la mejor diferenciado a las mujeres o ciertos grupos de personas que tienen o viven alguna situación que realmente se les debe poner atención, no entendíamos a la mejor la problemática por la que pasan”, explicó.

Dijo que no sólo hay que entender a las mujeres, sino trabajar “por que no tengan estas desigualdades”.

Ayer sábado en la mañana se llevó a cabo la graduación de 37 servidores públicos de la administración municipal de 17 distintas dependencias del diplomado Política Pública con Perspectiva de Género.

La ceremonia se efectuó en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) con la presencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Quiero hacer un reconocimiento especial hoy aquí a los hombres. Los hombres que tomaron el diplomado son el 15 por ciento de quienes se van a graduar. Lo digo en serio porque es un esfuerzo que tenemos que hacer. Creo que culturalmente es más fácil hablar de perspectiva de género a las mujeres porque han vivido muchas cosas, pero es más difícil decírselo a los hombres o que los hombres lo entendamos, y creo que ése es uno de los grandes retos”, refirió.

En la capacitación de los empleados municipales se contó con la participación de académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ponentes de diferentes partes de la república, aseguró la directora del IMM, Elvira Urrutia.

“El objetivo del diplomado es que las personas, todos los servidores puedan incorporar esta perspectiva de género, o puedan analizar con esta mirada los programas y las necesidades sociales y puedan generar estrategias. Creemos que con esto contribuimos a generar mejores programas en cada una de las dependencias”, indicó.

La coordinadora de Transversalización del IMM, Yesenia Hidalgo, explicó que en los tres meses de duración del diplomado los funcionarios crearon una política de género para su área de trabajo.

“Esto quiere decir que en su dependencia, cada quien atendiendo la competencia que tiene cada dependencia, podrán implementar el siguiente año esa política pública con perspectiva de género”, explicó.

Dijo que, por ejemplo, en Alumbrado Público, una política con perspectiva de género es instalar luminarias en zonas vulnerables para que las mujeres puedan transitar seguras.