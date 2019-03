Concientizan con ‘la muerte’

La muerte’ se apareció ayer en el centro acompañada de un ‘cadáver’ para enseñar a los peatones a cruzar la calle y evitar atropellos.

Se trata de elementos de Tránsito de la Escuela de Educación Vial que con letreros en mano que decían “La muerte te espera si la señal no esperas”, estuvieron por varias horas en el crucero de las avenidas 16 de Septiembre y Lerdo.

Dijeron que son ocho agentes los que cada semana salen a las calles para enseñar a los conductores a respetar los semáforos y a los peatones a cruzar la calle cuando la señal lo indique y de la manera correcta.

La medida comenzó a implementarse tras el incremento de atropellos registrados en la ciudad en fechas recientes.

Además cuentan con un maniquí cubierto con una sábana blanca que asemeja a una persona que murió atropellada por no cruzar la calle por las esquinas.

Esta situación ha atraído la mirada de decenas de curiosos que detienen su camino para tomar fotografías a los agentes.

“Oiga, ¿es un muerto?”, preguntó ayer un hombre a un agente que les respondió “no pero es lo que puede pasar si no cruza las calles por las esquinas, si por usar el teléfono no se fija bien o si no le hace caso a los semáforos peatonales”.

En otros de los carteles que usan los elementos viales se mandan mensajes como “si no cruzas por las esquinas por flojera, la muerte te espera”.





[email protected]